Ordinanza Regione Lazio | Roma pulita in sette giorni

romadailynews

(Di venerdì 5 luglio 2019)– Entro una settimanadeve essere. E’ il cuore dell’firmata questa mattina, al termine di una conferenza stampa, dal governatore del, Nicola Zingaretti, e dall’assessore regionale ai Rifiuti, Massimiliano Valeriani. L’atto, che durera’ fino ambre, impone da una parte ai tutti gli impianti del(Tmb, discariche e l’inceneritore di San Vittore) di prendere i rifiuti die dall’altra ad Ama di svolgere una serie di compiti in tempi precisi. In particolare di “provvedere all’immediata pulizia, raccolta dei rifiuti e disinfezione/disinfestazione in adiacenza di siti sensibili (ovvero in adiacenza di strutture sanitarie e socio-assistenziali, strutture per l’infanzia, mercati rionali, esercizi di ristorazione), da completare entro il termine di 48 ore dalla notifica della presente ...

virginiaraggi : Grazie @SergioCosta_min per l’intervento. Finalmente Ama ha disponibilità siti dove portare rifiuti Roma. Ma aspett… - repubblica : Raggi: 'Non sappiamo dove portare i rifiuti - MediasetTgcom24 : Raggi contro la Regione Lazio: ancora nessuna ordinanza per rifiuti #VirginiaRaggi -