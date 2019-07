Icardi Juventus | la confessione bomba dell’argentino ad un amico

“Corriere dello Sport”| Mercato Juventus - svolta Icardi : ora cambia tutto! : Mercato Juventus- Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, il Napoli sarebbe piombato con forte decisione su Icardi in vista della prossima stagione. Un affondo che potrebbe complicare i possibili piani bianconeri in ottica futura. Detto questo, come riportato nei giorni scorsi, Icardi, ora come ora, non rappresenterebbe la prima priorità dei bianconeri. Di […] More

Calciomercato Juventus - fra i colpi possibili ci sarebbe Icardi : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero sta lavorando incessantemente per rinforzare la squadra, accontentando così le richieste del nuovo tecnico Maurizio Sarri, che ha le idee ben chiare. Sarri punterà infatti su un calcio molto offensivo, ma partendo dalle caratteristiche tecniche dei calciatori a sua disposizione. Uno dei pallini del tecnico napoletano è Mauro Icardi, da tempo seguito dalla ...

La Juventus vorrebbe Icardi - ma prima deve risolvere la questione Higuain : La Juventus, oltre a pensare agli acquisti, sta lavorando anche per alcune cessioni in particolare nel reparto avanzato. Infatti, i bianconeri per rinforzare il loro reparto avanzato starebbero pensando a Mauro Icardi. La Juve, però, prima di arrivare al bomber argentino dovrà cedere Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic. La situazione più spinosa sembra essere quella del Pipita che vorrebbe restare a Torino. Per questo motivo qualche giorno fa ...

Il Napoli piomba su Icardi : stipendio di 10 mln all'anno - ecco il piano per fregare la Juventus : Clamorosa svolta su Mauro Icardi? Sul centravanti dell'Inter, che Antonio Conte non vuole neppure sentir nominare, sarebbe piombato il Napoli. La notizia viene rilanciata dal Corriere dello Sport, secondo cui il club partenopeo avrebbe offerto all'argentino un maxi-stipendio, pari a 10 milioni netti

Ceccarini : 'A fine mercato la Juventus farà un'offerta per Icardi' : Settimana importante per la Juventus: dopo l'ufficializzazione e la presentazione di Adrien Rabiot, il 4 luglio è stato il giorno dedicato a Gianluigi Buffon, che ha firmato per un anno con i bianconeri e dalla stagione 2020-2021 dovrebbe diventare un dirigente della Juventus. Gli arrivi di Rabiot e Buffon si aggiungono a quello di Luca Pellegrini dalla Roma, mentre mancherebbe solo l'ufficialità per il centrale difensivo del Sassuolo Demiral. ...

Calciomercato Juventus : de Ligt slitta - per Icardi gli ostacoli si sarebbero moltiplicati : Piccolo stop per de Ligt e nuovi ostacoli per Icardi. Le ultime notizie riguardanti il Calciomercato della Juventus si possono riassumere così. Per il difensore ieri è stata formulata la prima offerta che l’Ajax ha rispedito al mittente con un secco “no, grazie”. I lancieri sanno che devono cedere il proprio capitano, ma per ora tengono duro sulla cifra e non vorrebbero fare sconti. Si scalda sempre di più anche il fronte dell’attaccante ...

WANDA NARA/ Video celebrativo su Icardi e la Juventus esce allo scoperto : WANDA NARA, un Video celebrativo su Icardi pubblicato sulle storie di Instagram. Intanto la Juventus chiede alla showgirl di pazientare

Juventus - Paratici avrebbe incontrato Wanda Nara per parlare di Icardi : Fabio Paratici è al lavoro per regalare a Maurizio Sarri una Juventus ancora più forte. Il ds bianconero in particolare si sta concentrando sulla questione De Ligt ma non tralascia nemmeno le altre piste. Qualche giorno fa, Fabio Paratici è volato a Ibiza e durante il suo soggiorno sull'isola avrebbe incontrato Wanda Nara. La Juve avrebbe avuto questo summit con la moglie e agente di Mauro Icardi per parlare del futuro dell'attaccante. I ...

Inter - non solo la Juventus : su Mauro Icardi ci sarebbe anche il Napoli : Il tormentone della sessione estiva di questo calciomercato sembra destinato ad essere quello relativo al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino, anche attraverso le parole della moglie e agente, Wanda Nara, ha ribadito più volte la propria volontà di restare a Milano anche la prossima stagione. Nonostante ciò, però, la cessione sembra ormai scontata visto che anche il nuovo tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha deciso di non puntare ...

Juventus : Paratici avrebbe chiesto a Icardi di restare un altro anno all'Inter : La Juventus continua ad avere Mauro Icardi come uno dei principali obiettivi di mercato per questa sessione di calciomercato. Già lo scorso anno aveva fatto un tentativo per il centravanti argentino prima di virare su Cristiano Ronaldo. Ad ammetterlo fu la moglie e agente dell'attaccante dell'Inter Wanda Nara, che negli studi di Tiki Taka su Italia 1, aveva svelato come i nerazzurri fossero pronti a cederlo, ma fu proprio l'argentino a rifiutare ...

Mauro Icardi - addio Inter? Non c'è solo la Juventus : il clamoroso inserimento del Napoli : Non c'è solo la Juventus sulle tracce di Mauro Icardi. Secondo radiomercato, anche il Napoli sarebbe interessato al 26enne bomber argentino in uscita dall'Inter. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis smentisce, sottolinea la Gazzetta dello Sport, "ma potrebbe essere anche una strategia". Già t

Icardi Juventus - tweet sibillino di Wanda Nara : nuovo retroscena! : Icardi Juventus- Come accennato in mattinata, Fabio Paratici avrebbe raggiunto Wanda Nara ad Ibiza per dare il via alla trattativa che potrebbero portare Mauro Icardi a vestire bianconero in vista della prossima stagione. Primi approcci e prime disamine del potenziale affare che potrebbe nascere e maturare nel corso delle prossime settimane. Ad alimentare la dose […] More

Mercato Juventus - svolta Higuain-Roma : Paratici ad Ibiza per Icardi : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Mercato, la Juventus sarebbe pronta ad aprire alla cessione di Gonzalo Higuain alla Roma tramite una strategie spiegata nel dettaglio da Paolo Bargiggia sui canali di “SportItalia”: Di fatto, i bianconeri potrebbero decidere di prolungare il contratto al Pipita, in modo da spalmare l’attuale ingaggio su […] More

Calciomercato Juventus - Icardi a un prezzo irrisorio : c’è una strategia : Secondo ‘Il Corriere della Sera’, la Juventus avrebbe chiesto a Icardi di restare all’Inter un altro anno per poi acquistarlo a condizioni favorevoli.“powered by Goal”Alcuni sogni estivi sono destinati a rimanere tali, altri possono essere rimandati e ripresi in un secondo momento: lo sa bene la Juventus che da tempo coltiva l’idea di strappare Mauro Icardi all’Inter.Il centravanti argentino è in uscita per ...