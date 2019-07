Cinema | morto il noto regista e attore Ugo Gregoretti

È morto a 96 anni Franco Zeffirelli! Addio al maestro del Cinema italiano : È morto Franco Zeffirelli. Aveva 96 anni . Se ne va un gigante della cultura e del teatro italiano . Zeffirelli è morto nella sua casa a Roma, sulla via Appia, dove abitava da tempo. Sceneggiatore, attore, regista. Il suo contributo alla cultura italiana è stato grandissimo. Franco Zeffirelli è sicuramente l’unico regista italiano che può fregiarsi del titolo di cavaliere dell’ordine dell’impero brit anni co (KBE) da quando l’ambita onorificenza gli ...

È morto Pietro Coccia - storico fotografo del Cinema italiano : È morto il fotografo Pietro Coccia , uno dei professionisti più noti del cinema italiano . Nato a Roma il 19 luglio 1962, Coccia soffriva da qualche tempo di diabete e ieri è stato trovato morto in casa dagli amici e colleghi ai quali non rispondeva dalla mattina e che allarmati lo contattavano. Amico di tutti, persona di generosità straordinaria ha scattato le sue ultime foto ai Nastri d’argento e al Festival di ...

Trovato morto Tenna - manager Cinema : 15.32 La procura di Roma ipotizza il reato di istigazione al suicidio per la morte di Paolo Tenna, manager 47enne della Piemonte Film Commission, precipitato dal quarto piano di un albergo del centro della Capitale. Disposto l'autopsia. Tenna era spesso in giro per l'Italia per seguire i tanti progetti che aveva sviluppato sul territorio, come l'operazione che ha portato a Torino il kolossal "The outfit". Ricopriva un incarico prestigioso ...