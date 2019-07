Addio Hysaj e Mario Rui | CorSport | individuati i 3 possibili sostituti | i profili

forzazzurri

(Di venerdì 5 luglio 2019)Rui, ‘Il Corrriere dello Sport’ scrive i 3Rui, i terzini del Napoli con la valigia pronta dopo, rispettivamente, 3 e 4 stagioni in maglia azzurra. Per il portoghese, che ha un prezzo più accessibile, il maggior pretendente è il Torino. Mentre per l’ albanese finora solo rumors. Per sostituirli, continua il casting del Napoli, con soprattutto tresul taccuino del ds azzurro Cristano Giuntoli.Rui, ‘Il Corriere dello Sport’ scrive i 3sull’ edizione in edicola stamane: Calciomercato Napoli, Tierney nel mirino. “Tierney è il nuovo che avanza spedito. La richiesta del club d’ appartenenza pare essersi assestata sui 25 milioni di sterline (circa 28 milioni di euro), e si era registrato il tentativo dell’ Arsenal, pronto a sborsarne 15. Chissà ...

