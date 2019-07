Addio a Ugo Gregoretti | il regista è morto a 88 anni

ilgiornale

(Di venerdì 5 luglio 2019) Alessandro Zoppo, autore televisivo, giornalista, drammaturgo e direttore artistico,è stato un genio: èoggi nella sua casa di Roma dopo una lunga malattia Con una carriera alle spalle durata sessant’, Ugooggi nella sua casa di Roma all’età di 88dopo una lunga malattia., autore televisivo, attore, giornalista, drammaturgo e direttore artistico,è stato una delle personalità più originali e anticonformiste del mondo dello spettacolo italiano. Nato a Roma il 28 settembre 1930, venne assunto in Rai un mese prima che iniziassero le trasmissioni ufficiali, nel 1953, su raccomandazione che non disdegnava di ricordare con la sua consueta vena caustica: sin da subito cominciò a raccontare i cambiamenti del costume del Belpaese in trasmissioni come Controfagotto (1960), Il Circolo Pickwick (1968), Le tigri di ...

