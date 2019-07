A Wimbledon Fabbiano si arrende a Verdasco | Djokovic vola agli ottavi

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio. Fabbiano perde con Verdasco - ok Djokovic. Miracolo Gauff - rimonta e ottavi a 15 anni! - Auger-Aliassime a rischio eliminazione : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta giornata Wimbledon 2019. Cominciano oggi i match del terzo turno nel tabellone maschile e femminile del terzo Slam dell’anno. Thomas Fabbiano va a caccia di un sogno contro Fernando Verdasco. Il pugliese cerca la prima qualificazione della sua carriera negli ottavi di finale di uno Slam e per raggiungere la seconda settimana ai Championships servirà superare il veterano ...

Wimbledon 2019 : Thomas Fabbiano costretto alla resa contro Verdasco. L’azzurro ko in tre set nel terzo turno : L’avventura di Thomas Fabbiano (n.89 del mondo) a Wimbledon termina qui. L’azzurro esce di scena nel terzo turno dei Championships sconfitto dallo spagnolo (n.37 del ranking) Fernando Verdasco con il punteggio di 6-4 7-6 (1) 6-4 in 2 ore e 21 minuti di partita. Un match nel quale la maggior profondità dell’iberico, soprattutto con il dritto, ha fatto la differenza nello scambio. Vero è che l’azzurro comunque è stato ...

LIVE Fabbiano-Verdasco 4-6 - 6-7 - 4-6 Wimbledon 2019 in DIRETTA : lo spagnolo vince in tre set e va agli ottavi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.45 Grazie per averci seguito, potete continuare a leggere il LIVE generale di giornata qui. Appuntamento alla prossima DIRETTA, il LIVE di Fabbiano-Verdasco termina qui. Buona serata da OA Sport. Fernando Verdasco batte Thomas Fabbiano 6-4 7-6 (1) 6-4. 4-6 Doppio fallo. 30-40 Se ne va il rovescio di Verdasco. 15-40 Ace. 0-40 Lo spagnolo costringe l’azzurro all’errore. 0-30 ...

Wimbledon – Verdasco spezza il sogno di Fabbiano - l’azzurro perde in 3 set e fallisce l’accesso agli ottavi : Il tennista azzurro non riesce a superare il terzo turno di Wimbledon, perdendo nettamente contro Verdasco in tre set Termina al terzo turno l’avventura di Thomas Fabbiano al torneo di Wimbledon, in corso di svolgimento sull’erba dell’All England Club. Il tennista italiano non può nulla al cospetto di Fernando Verdasco, che riesce ad imporsi in tre set con il punteggio di 6-4, 7-6 (1), 6-4 dopo due ore e ventuno minuti di ...

LIVE Fabbiano-Verdasco 4-6 - 6-7 Wimbledon 2019 in DIRETTA : lo spagnolo guida - senza break - anche nel terzo set per 4-5 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Lo spagnolo costringe l’azzurro all’errore. 0-30 Sbaglia il colpo al volo di rovescio Fabbiano. 0-15 Doppio fallo. 4-5 CONTRObreak FABBIANO! 0-40 Altro gratuito di dritto! 0-30 Arriva il gratuito di dritto. 0-15 Fabbiano costringe all’errore di rovescio lo spagnolo. 3-5 Dritto vincente di Verdasco, che ottiene il break ed ora serve per il match. 30-40 La prima se ne va ...

LIVE Fabbiano-Verdasco - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 1-2. Subito break dell’iberico in avvio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Esce la risposta di Verdasco 30-30 L’errore di Verdasco 15-30 Il dritto in contropiede di Fabbiano 0-30 Esce il dritto di Fabbiano 0-15 La volèe di Verdasco 1-3 Esce il dritto incrociato di Fabbiano, quanti rimpianti per l’azzurro Vantaggio interno: In rete il rovescio di Fabbiano 40-40 In rete la risposta di Fabbiano 30-40 Ancora il servizio di Verdasco 15-40 La prima dello ...

