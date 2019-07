Wimbledon – Rafa Nadal fatica ma stacca il pass per il terzo turno | steso Kyrgios in

sportfair

(Di giovedì 4 luglio 2019) Il tennista spagnola suda le proverbiali sette camicie per avere la meglio su, battuto con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6, 7-6ilper ildel torneo di, in corso di svolgimento sui campi in erba dell’All England Club di Londra. Il tennista spagnolo suda le proverbiali sette camicie per avere la meglio su Nick, battuto in quattro set con il punteggio di 6-3, 3-6, 7-6 (5), 7-6 (3) dopo una battaglia di tre ore e sette minuti. L’australiano pareggia i conti vincendo la seconda frazione, salvo poi cedere al numero 2 del ranking ATP nei successivi due tie-break. Nel prossimotroverà il francese Jo-Wilfried Tsonga, che ha battuto Berankis in tre set.L'articolomailper ilin quattro set SPORTFAIR.

