Wimbledon – Kerber ko a sorpresa contro Davis al secondo turno | avanza ai sedicesimi

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Vincono Federer e Barty. Fuori Kerber! Nadal avanti di un set - Fognini e Serena Williams indietro - Berrettini in campo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam: oggi, giovedì 4 luglio, si completa il secondo turno di Wimbledon! Sui campi in erba più famosi del mondo i nostri Fabio Fognini e Matteo Berrettini cercheranno il passaggio al terzo turno. Saranno 32 gli incontri di singolare in programma quest’oggi: sedici del torneo maschile ed altrettanti di quello femminile. In ...

Wimbledon 2019 - i risultati del primo turno femminile (2 luglio). Kerber vince il derby tedesco - si ritira Sharapova : Si chiude il primo turno del torneo di Wimbledon anche per quanto riguarda il torneo di singolare femminile: Ashleigh Barty, numero 1 del tabellone e del mondo, supera la tensione dell’esordio e si qualifica per il secondo turno. L’australiana regola con un agevole 6-4 6-2 la cinese Saisai Zheng. vince il derby tedesco Angelique Kerber che liquida con un 6-4 6-3 abbastanza rapido Tatjana Maria, mentre l’unico ritiro di giornata ...

Wimbledon – Sorridono Kerber e Barty all’esordio : Maria e Zheng ko in due set : Buona la prima per Barty e Kerber: l’australiana e la tedesca superano con facilità il primo turno di Wimbledon Ottimo esordio per Barty e Kerber a Wimbledon. La numero uno al mondo ha trionfato oggi pomeriggio, al primo turno del terzo Slam stagionale, contro Zheng, dopo un’ora e 18 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 6-2 staccando il pass per i 32esimi, dove sfiderà Van Uytvanck. Sorride anche la campionessa in carica: ...

Pronostici Wimbledon femminile – Kerber per il bis - chance Pliskova e Osaka : incognita Serena Williams : Tutto pronto per l’inizio di Wimbledon con le migliori giocatrici al via a lottare per il trofeo dei Championships: ecco i Pronostici di SportFair Dopo Australian Open e Roland Garros, il calendario del tennis mondiale si sposta sull’erba e, come sempre, l’appuntamento più atteso non può che essere quello di Wimbledon. Lo Slam londinese, con la sua storia e il suo blasone, fragole e panna, outfit bianco e le sue sue tradizioni secolari, è ...

Wimbledon 2019 - analisi del tabellone femminile : possibile ottavo di finale tra Angelique Kerber e Serena Williams : Analizzando il tabellone femminile del torneo di Wimbledon la prima considerazione da fare è che i teorici quarti di finale sarebbero questi: Asleigh Barty, numero 1 del seeding e del mondo, contro Angelique Kerber, numero 5; Kiki Bertens, numero 4, contro Petra Kvitova, numero 6; Elina Svitolina, numero 8, contro Karolina Pliskova, numero 3; Simona Halep, numero 7, contro Naomi Osaka, numero 2. Cominciamo dal possibile cammino dell’australiana ...