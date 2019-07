Un film ispirato a Cyberpunk 2077? Con Keanu Reeves è molto più di una

eurogamer

(Di giovedì 4 luglio 2019) Parlando con VGC in una recente intervista, Mike Pondsmith ha detto che "non può davvero dire" se i diritti sono stati opzionati per unsu, ma ha confessato che il coinvolgimento diha portato molta più credibilità all'eventuale progetto.Pondsmith ha dichiarato: "non posso dire nulla su diritti cinematografici. Ma conlegato al progetto, è diventatapiù una possibilità."All'E3 2019 l'attore di John Wick è stato svelato come personaggio nel gioco CD Projekt Red. Vestirà i panni di Johnny Silverhand. Successivamenteha affermato di non ritenere che i giochi abbiano bisogno delle star di Hollywood per legittimare il mezzo.Leggi altro...

