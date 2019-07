forzazzurri

(Di giovedì 4 luglio 2019)e Rog in, ilsi: tresuldi Giuntolie Rog in, ilsi: tresuldi Giuntoli. L’ edizione odierna de ‘La’ annuncia possibili movimenti a centrocampo per il, dove il reparto potrebbe restare scoperto dopo l’ addio di Amadou, appena trasferitosi alla As Roma, e la possibile partenza di Marko Rog. “Illavora anche a centrocampo. La partenza die il futuro incerto di Rog hanno aperto la possibilità ad un innesto da concludere al più presto. E se Veretout resta un affare complicato, il diesse Giuntoli non ha mai mollato la presa su Elmas, ventenne macedone che ha conquistato lo staff tecnico del. L’ affare potrebbe concludersi sulla base di 15 milioni di euro, più o meno la stessa cifra di Erick Pulgar … La clausola ...

ForzAzzurri1926 : Repubblica – Diawara e Rog in uscita, il Napoli si cautela: tre nomi sul taccuino di Giuntoli - forzaroma : ???La corte dei tifosi a #Barella: “Sarai il pilastro della rinascita”. Ok a Diawara. #Higuain, si tratta… - _Manu_S_ : RT @RepSscNapoli: Napoli, è fatta per Manolas: Diawara e 17 milioni alla Roma -