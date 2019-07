Pavia | getta la compagna dal balcone durante una lite | i carabinieri la prendono al volo

Blastingnews

(Di giovedì 4 luglio 2019) Unache andava avanti da ore e che poteva concludersi in tragedia, se il provvidenziale intervento deinon avesse evitato il peggio. I militari dell’Arma erano già da quattro ore sul posto, un’abitazione in via Santa Lucia a Garlasco, in provincia di. Questo paese è salito alla ribalta delle cronache nel 2007 a causa dell’omicidio di Chiara Poggi, per il quale è stato condannato in via definitiva il fidanzato Alberto Stasi. I soccorritori hanno cercato a lungo di convincere il padrone di casa a tranquillizzarsi e ad aprire la porta per lasciarli entrare nell’appartamento. Ma, verso l’alba, il litigio con laè degenerato, nonostante la presenza delle forze dell’ordine. Il protagonista di questa vicenda, un 51enne, ha preso la donna e l’ha lanciata giù dal, al primo piano di una palazzina. Per fortuna ipresenti non si sono fatti trovare ...

