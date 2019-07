ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2019)se ormai siamo abituati alle stranezze dei vip, non si finisce mai di stupirsi:ha rivelato infatti sui social di dormire in una. Non solo, di averneuna “da viaggio“, ovvero una sorta di sacco a pelo cilindrico che, proprionel caso della, avvolge completamente chi lo utilizza e al suo interno ha un’alta concentrazione di ossigeno. Solitamente questo strumento viene usato negli ospedali per curare alcune patologia, specialmente quelle respiratorie, ma la giovane popstar lo usa inveceletto e sembra rilassarsi molto al suo interno,mostra la foto da lui pubblicata su Instagram. FQ Magazine Franco Trentalance: “Faccio sesso solo prima delle 20. Ho fatto cilecca sul set solo due volte, ero preoccupato: ‘il c**** non vuole ...

WARNERMUSICIT : Primo lunedì di luglio con i #FimiAwards! ‘I Don’t Care’ di Ed Sheeran con Justin Bieber è PLATINO, ‘Dove e Quand… - TutteLeNotizie : Justin Bieber come Michael Jackson: dorme in una camera iperbarica (e ne ha anche una… - FranceNevada : RT @glitterysl: Comunque le ragazze si sono iscritte a Twitter per i One Direction o Justin Bieber, i maschi perché non beccano figa nella… -