Info utili e scaletta per i concerti di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Milano il 4 e

optimaitalia

(Di giovedì 4 luglio 2019) Dopo Bari e Roma, idisono pronti ad accogliere una nuova carica di fan desiderosi di vedere di cosa siano capaci sul palco, in due, e con unadi brani che fanno parte della storia della musica italiana. L'orario di apertura della biglietteria è previsto per le ore 11, con l'erogazione dei biglietti acquistati con l'opzione di ritiro sul luogo dell'evento, mentre il controllo delle tessere per l'accesso al soundcheck parte dalle ore 9 con relativa consegna del braccialetto identificativo. Nella giornata del 4 luglio, dalle 11 fino all'inizio dell'evento previsto per le ore 21, saranno consegnati i biglietti relativi alla sola data del 4 luglio. Per gli iscritti ai fan club di, l'ingresso è stabilito a cominciare dalle ore 14,30 con inizio del soundcheck in programma per le 15,30. Alle ...

riccioale19 : RT @OptiMagazine: Info utili e scaletta per i concerti di @LauraPausini e @BiagioAntonacci a Milano il 4 e 5 luglio: ritiro biglietti e ind… - Ary1797 : RT @OptiMagazine: Info utili e scaletta per i concerti di @LauraPausini e @BiagioAntonacci a Milano il 4 e 5 luglio: ritiro biglietti e ind… - OptiMagazine : Info utili e scaletta per i concerti di @LauraPausini e @BiagioAntonacci a Milano il 4 e 5 luglio: ritiro biglietti… -