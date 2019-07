In Italia ci sono 249 comuni sciolti per mafia

I medici in Italia sono anziani. Chi li sostituirà? : Molti i pensionamenti dovuti a quota 100 nel nostro Servizio sanitario nazionale. Viceversa, sono pochi i medici pronti a sostituire coloro che se ne vanno. Risultato di una scarsa programmazione e, forse, di troppi ostacoli per diventare medico. L’imbuto formativo I medici in Italia sono anziani. Talmente anziani che entro il 2025 si prevede, causa pensionamenti, il dimezzamento dell’intera categoria degli specialisti del nostro Servizio ...

Tour de France - gli Italiani al via sono 15 : Nizzolo - Ciccone e Bonifazio al debutto : Alla vigilia della sempre suggestiva presentazione delle squadre e a tre giorni dalla prima tappa di sabato 6 luglio, è ormai definitiva la starting list del Tour de France. Nelle 22 squadre al via della più importante corsa del ciclismo mondiale ci saranno anche 15 corridori italiani, con speranze per la classifica, per le maglie secondarie e forse ancora più solide ambizioni per le vittorie di tappa. Gli uomini da copertina del ciclismo ...

Facebook - Instagram e WhatsApp sono down in Italia e molte parti del mondo : (foto: Alberto Pezzali/NurPhoto via Getty Images) Dal primo pomeriggio del 3 luglio si susseguono ripetute segnalazioni di problemi ai servizi di proprietà di Facebook: lo stesso social network fondato da Mark Zuckerberg, l’app di messaggistica WhatsApp e il social network delle immagini Instagram. Ad ora il problema – come si nota dai TT Italiani di Twitter, sempre utili in caso di malfunzionamenti della concorrenza – sembra soprattutto ...

Sea Watch - Anm : "Salvini rischia di alimentare clima di odio in Italia" | Il ministro : "Gli ultimi che possono dare lezione morale" : Anche l'Anpi si schiera contro il vicepremier e ministro dell'Interno: "Attacco eversivo alla magistratura"

Istat : gli Italiani sono 55 milioni - è crollo demografico. Nascite -4% : Siamo sempre di meno e se non ci fossero gli immigrati il numero sarebbe ancora più piccolo. Lo dice l’ultimo studio dell’Istat secondo cui il declino demografico in Italia è rallentato dalla crescita dei cittadini stranieri. Dal 2015 la popolazione residente è in diminuzione, configurando per la prima volta negli ultimi 90 anni una fase di declino...

Gli Italiani sono 55 milioni - in calo dopo 90 anni. In 5 anni scomparsa una città come Palermo : Per la prima volta negli ultimi novant’anni l’Italia è in fase di declino demografico. A dichiararlo è l’Istat, nel Report sul bilancio demografico diffuso oggi, che afferma che la popolazione italiana è scesa a 55 milioni 104 mila: 235 mila in meno rispetto all’anno precedente (-0,4%). Dal 2014 al 2018, la popolazione è diminuita di 677mila persone: una perdita pari alla scomparsa di una città grande come Palermo. A causare il ...

Universiadi 2019 : convocati Italia calcio - chi sono i giocatori scelti : Universiadi 2019: convocati Italia calcio, chi sono i giocatori scelti. Da oggi, martedì 2 luglio iniziano le Universiadi 2019 di Napoli, un dei tornei fra i più appassionanti per qualità, tradizione e spessore tecnico. Il torneo durerà fino al 14 luglio e l’Italia del calcio si prepara al debutto. Nel frattempo il ct Daniele Arrigoni ha già convocato 20 calciatori che hanno svolto la preparazione atletica a Roma dal 20 al 25 giugno. Dal 29 ...

Procedura infrazione Italia : Mattarella “non ci sono gli estremi” : Procedura infrazione Italia: Mattarella “non ci sono gli estremi” Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dice la sua sulla Procedura d’infrazione e difende la posizione dell’Italia. L’inquilino del Quirinale si è voluto esporre in prima persona per ricordare alla Commissione uscente che la situazione economica Italiana è positiva e ci sono segnali decisamente incoraggianti che meritano essere tenuti ...

Antitrust : ‘Dumping fiscale danneggia l’Italia e costa fino a 8 miliardi di dollari. Alcuni Paesi Ue sono paradisi fiscali’ : “La concorrenza fiscale genera esternalità negative che costano a livello globale 500 miliardi di dollari l’anno, con un danno per l’Italia tra i 5 e gli 8 miliardi di dollari l’anno“. A dichiararlo è stato il presidente dell’Antitrust Roberto Rustichelli, illustrando la relazione annuale in Parlamento. Ha quindi parlato della “malsana competizione frutto di egoismi nazionali” rappresentata dal dumping fiscale. “Una ...

Sono in giuria a Miss Italia Lazio! Ma concorso smentisce Eliana Michelazzo : Continua a far discutere la controversa ex manager di Pamela Prati, che ha annunciato l'uscita di un libro e un film sul caso Caltagirone. La dichiarazione è arrivata all'interno di un evento che ha ospitato anche la finale di Miss Sorriso Lazio. Lei si è detta "membro della giuria", ma dal concorso di Patrizia Mirigliani è arrivata la netta smentita. Sul suo profilo Instagram, la Michelazzo ha scritto che sarebbe intervenuta come ...

Tour de France 2019 - tutti gli Italiani in gara : spiccano Vincenzo Nibali e Fabio Aru - ci sono Bettiol e Viviani : Salvo novità dell’ultimo minuto, 15 italiani parteciperanno al Tour de France 2019 che scatterà sabato 6 luglio da Bruxelles. Un contingente abbastanza ridotto ma in linea con quanto visto negli ultimi anni, i nostri connazionali cercheranno di farsi valere in terra transalpina e hanno tutte le carte in regola per ben figurare in una Grande Boucle che si preannuncia estremamente impegnativa e avvincente. I riflettori saranno puntati in ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2019 - Davide Formolo : “Quando sono scattato non pensavo di poter arrivare sino alla fine” : Sul traguardo di Compiano è Davide Formolo ad alzare le braccia al cielo e conquistare la maglia tricolore di campione italiano nella prova in linea di Ciclismo su strada: l’alfiere della BORA-hansgrohe si impone per distacco con un’azione solitaria partendo a poco meno di 40 km dall’arrivo. Queste le prime parole a caldo del nuovo campione italiano a Rai Sport: “Tutte le squadre sono andate veramente forte, c’era ...

“Quasi Venezia” - l’Italia e le nuove forme di turismo contemporaneo. Chi sono - cosa pensano e cosa desiderano i viaggiatori “low cot” : Negli ultimi dieci anni l’Italia ha ospitato un miliardo e 61 milioni di turisti: il settore muove consumi per 146 miliardi di euro l’anno e dà lavoro al sei per cento degli occupati del Paese. In questo scenario, nuove forme di turismo prendono sempre più piede. Le racconta, con uno sguardo inedito sui protagonisti, “Quasi Venezia”, docufilm in onda domenica30 giugno in esclusiva su Sky Atlantic e Sky TG24. Il doc fa parte de “Il Racconto del ...

"Ue non procederà contro l'Italia - ma sono irritati e confusi su chi comanda a Roma" : L’Europa non aprirà una procedura d’infrazione contro l’Italia, perché la Commissione Ue sta scadendo, ma “tra i singoli commissari si respira un’irritazione fortissima” nei confronti del Governo italiano, perché “sono stati insultati e presi in giro”. Però ”è un momento di passaggio e credo che ci sarà in qualche modo il rinvio dell’esame a ...