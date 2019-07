Genoa | i tifosi creano un telo mare di protesta | “Preziosi vattene”

Genoa : è arrivato Pinamonti - i tifosi propongono un 'piano' per la cessione del club : Dalla Grecia all'Italia, le vacanze sono finite per Andrea Pinamonti. Il futuro attaccante del Genoa si appresta a svolgere le visite mediche di rito prima di diventare a tutti gli effetti un calciatore rossoblu. Il centravanti della Nazionale under, intanto, parla già da vero Grifone: "Sono felice di essere qui al Genoa - ha detto una volta atterrato all'aeroporto di Malpensa a Milano - Qui al Genoa ci sono stati attaccanti molto forti come ...

Genoa : Zapata manda un videomessaggio ai tifosi - Balotelli suggestione per l'attacco : Dato che al Genoa manca un centravanti di spessore i media in questi giorni accostano al club rossoblu diversi nomi, tra cui alcuni davvero roboanti e probabilmente poco praticabili. Come 'Supermario' Balotelli dell'Olympique Marsiglia, che vedendo avvicinarsi la soglia dei 30 anni vorrebbe rilanciarsi definitivamente nel calcio, tornando a calcare l'erba della Serie A. Balotelli al Genoa una suggestione, Zapata ha entusiasmo Ed ecco allora che ...

Panchina Genoa - i tifosi propongono… Gattuso : lanciato l’hashtag “#ringhiotoGenoa” : Ieri l’ufficialità dell’addio coi rossoneri, dopo aver sfiorato la Champions League. Adesso Rino Gattuso è libero, potendo decidere di accordarsi con qualsiasi altra squadra. Allo stesso tempo, tra le squadre che probabilmente continueranno con un altro allenatore, c’è il Genoa, salvatosi per miracolo dopo un girone di ritorno deludente. In attesa di capire che ne sarà del futuro di Prandelli, i tifosi rossoblu iniziano a ...

Genoa - discorso di Preziosi alla squadra : grande risposta dei tifosi rossoblu : Il Genoa si gioca tutto nel match di campionato contro la Fiorentina, la squadra di Prandelli non potrà permettersi un passo falso altrimenti sarà retrocessione. Allenamento di rifinitura per la squadra sotto gli occhi attenti di Enrico Preziosi, il presidente ha pranzato con Cesare Prandelli e poi si è intrattenuto con i suoi dirigenti ed in seguito ha parlato alla squadra per 15 minuti, in seguito è ripartito senza rilasciare ...

Genoa - pazza richiesta : i tifosi chiedono ad Emirates di rilevare la società : Momento delicato in casa Genoa, tra risultati così così e contestazione dei tifosi verso la società, che qualche giorno fa ha nominato un advisor per la cessione ufficiale della stessa. Simpatica, e pazza, l’iniziativa dei supporter rossoblu che hanno chiesto all’amministratore delegato di Emirates Group di rilevare la società, per risollevare le sorti della squadra. Lo hanno fatto attraverso Instagram, dove hanno bersagliato ...

Genoa-Roma - Marchetti sotto shock : “messaggi razzisti - violenti e schifosi dai tifosi romanisti” : Genoa-Roma, il portiere Federico Marchetti è stato preso di mira dai tifosi giallorossi nonostante non giochi da diverso tempo Il portiere del Genoa Federico Marchetti, con un passato in maglia laziale, è stato preso di mira sui social dai tifosi della Roma dopo il pareggio della scorsa settimana. Uno stop in casa del Grifone che complica i piani della Roma in chiave Champions League, ma prendersela con Marchetti ha davvero poco senso. Il ...