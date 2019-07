Buffon | “Devo ringraziare per essere tornato Sarri mi ha fatto una grande impressione”

ilnapolista

(Di giovedì 4 luglio 2019) Dopo una stagione al Psg, Gianluigialla Juve. Ha superato le visite mediche e rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport.tutti per. Mi sono visto cone mi haunaimpressione, come già aveva dato in conferenza stampa. Voglio togliermi tante soddisfazioni come hoin questi anni, qui ho uno splendido rapporto con tutti”.ha parlato anche di CR7 e delle gerarchie esistenti all’interno del club bianconero: “Negli ultimi anni della mia carriera ho avuto la fortuna di giocare con Neymar, Mbappe e ora Ronaldo. Alla Juve ci sono delle gerarchie molto chiare, non sto qui a pensare al minutaggio. Mi farò trovare pronto quando toccherà a me”. Sul sogno di conquistare la Champions? “Nello sport non puoi pensare solo a vincere un trofeo, sarebbe l’inizio di un fallimento. Prima ...

