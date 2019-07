Almendra-Napoli | Pedullà | “Contatti nella notte | si sta provando a sbloccare

TuttoSport : Il Boca preme per chiudere Almendra al Napoli : Colpo di scena Almendra, ora è il Boca ad avere fretta per chiudere con il Napoli: la reazione di Giuntoli al cambio di rotta Cambia lo scenario della trattativa Almendra, secondo TuttoSport il Boca preme col Napoli per chiudere l’affare. il presidente Angelici del Boca che ora vorrebbe mettere fretta per la chiusura di un affare estenuante Ma De Laurentiis frena, come ha sempre detto il presidente, la priorità, in ogni reparto, è prima ...

Calciomercato Napoli - da Grimaldo ad Almendra fino al sogno Lukaku : Il Napoli inizia a programmare la prossima stagione. Nel mirino di Giuntoli diversi ruoli: dai terzini ai centrocampisti fino ad un grande attaccante. I partenopei vogliono interrompere l’egemonia della Juventus e De Laurentiis, Ancelotti e Giuntoli lavorano fianco a fianco per i colpi del mercato estivo. Nei piani del Napoli c’è l’acquisto di un terzino sinistro. A destra è arrivato Di Lorenzo, sulla corsia mancina torna ...

Il Napoli tratta per Almendra : offerta di 15 milioni - ma la clausola è 26 - 7 : L’interesse del Napoli per Agustin Ezequiel Almendra dura da tempo, scrive il Corriere dello Sport. Alla fine del 2018 i contatti col Boca Juniors si intensificarono. Se adesso partisse Diawara, come sembra possibile, si libererebbe un posto perfetto per il centrocampista. Nato a San Francisco Solano, nazionale Under 20, Almendra ha diciannove anni e dice di ispirarsi a Juan Roman Riquelme. È un centrocampista completo, con ampi margini di ...

Mercato Napoli - Almendra affare saltato : le ultime : Mercato Napoli, Almendra affare saltato: le ultime Mercato Napoli Almendra| Sembrava fatta per Almendra al Napoli e invece, secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss l’affare sembra esser saltato. La radio ufficiale parla della volontà di Giuntoli di mollare il calciatore per due motivi in particolare: Il Boca Junior non ha più bisogno di monetizzare dopo 3 cessioni che hanno portato nelle casse del club addirittura 40 milioni di ...

De Maggio : il Napoli non è più interessato ad Almendra : Secondo Valter De Maggio l’affare Almendra sarebbe saltato. Ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli, De Maggio ha detto che il Napoli voleva portare il giovane talento del Boca nel club ad ottobre, per il mercato di gennaio, ma il Boca aveva necessità di monetizzare presto Se fosse davvero così cadrebbe l’ipotesi ventilata ieri da Raffaele Auriemma e cioè che l’accordo era praticamente fatto tranne che per i dettagli riguardanti ...

Trovato l’accordo tra Almendra e Napoli. C’è solo un piccolo problema di tasse : Secondo Raffaele Auriemma l’operazione del Napoli per portare Almendra nella squadra di Ancelotti è già conclusa. Si tratterebbe solo di limare gli ultimi dettagli in vista della firma del diciannovenne del Boca Juniors. Lo ha dichiarato durante la trasmissione “Si gonfia la rete”, su Radio Marte. L’accordo sulla cifra è stato raggiunto, c’è solo da risolvere un problema legato alla tassazione: dal momento che ...

Almendra Napoli – Secondo Auriemma l’argentino sarà del Napoli : Il giornalista e telecronista Raffaele Auriemma, sulle frequenze di Radio Marte, si è a dir poco sbilanciato sul mercato de Napoli parlando dell’acquisto di Augustin Almendra. Mercato Napoli Almendra – Stando a quanto riferito da Auriemma il Secondo acquisto del Napoli sarà argentino: il centrocampista del Boca Almendra. Siamo alla firma Ci sarebbero solo gli ultimi dettagli da limare, ma siamo alle fasi finali della ...

Gazzetta : La quotazione di Almendra sale ma il Napoli non molla : Secondo la Gazzetta dello Sport, Giuntoli è pronto a volare in Polonia per visionare (e non solo) il diciannovenne Augustin Almendra del Boca Juniors, impegnato con l’Argentina nel Mondiale Under 20. La sua quotazione è aumentata nelle ultime settimane dopo l’interessamento non soltanto da parte del Napoli ma anche di altri club europei come il Porto. Si era partiti da una base di 20 milioni, un mese fa, ma adesso il presidente del ...

Calciomercato Napoli - Pedullà : “Di Lorenzo - visite giovedi. Novità su Almendra - Ilicic - Rodrigo e Lozano” : Calciomercato Napoli, Pedullà: “Di Lorenzo, visite giovedi. Novità su Almendra, Ilicic, Rodrigo e Lozano” Il Napoli si avvia a chiudere il primo colpo per la stagione 2019-20. Parliamo di Giovanni Di Lorenzo, esterno destro classe 93, di proprietà dell’ Empoli. Ma non solo, perché il club azzurro è molto attivo sul mercato alla ricerca di quelle che saranno le pedine da aggiungere allo scacchiere di Carlo Ancelotti. A ...

Calciomercato Napoli - si prova il colpo Almendra dal Boca Juniors : se salta - pronte due alternative low cost : Il Napoli stregato da Augustin Almendra del Boca Juniors: c’è il sì del giocatore, resta da convincere il club. Se l’operazione dovesse saltare sono pronte due alternative low cost Il Mondiale Under 20 che inizierà fra pochi giorni in Polonia, avrà diversi osservati speciali, giovani stelle pronte a diventare i campioni del futuro. Comprarli adesso potrebbe rivelarsi un investimento in grado di dare i propri frutti. Il Napoli si sta ...

Mercato Napoli – Focus della rosea da Almendra a Trippier. Due nomi nuovi per il centrocampo : La Gazzetta dello Sport riassume le principali trattative di Mercato del Napoli. In primis Almendra ma occhi puntati anche su Malinovskyi. Mercato Napoli – La trattativa per il centrocampista del Boca Juniors Almendra, si complica per l’inserimenti di club concorrenti. Giuntoli dovrà batterli sul tempo. Corsa ad Almendra “Dovrà stringere i tempi, il Napoli, per chiudere la trattativa con il Boca Juniors. Augustin Almendra ...

Mercato Napoli - Almendra-De Rossi intreccio di mercato : Il Boca Juniors perderà Almendra la pRossima stagione, talento argentino che è sempre più vicino al Napoli e potrebbe sostituirlo con Daniele De Rossi. Una semplice suggestione di mercato alimentata anche dalle parole del direttore sportivo e suo ex compagno Burdisso: “Penso che potrebbe venire, anche se in questo momento è più un desiderio che realtà. Daniele è un amico, ho parlato molto con lui, e per un giocatore come lui le porte ...

Calciomercato Napoli – Arevalo : “Almendra simile a Pogba. Unica squadra interessata è proprio il Napoli!” : Calciomercato Napoli – Almendra? L’Unica squadra seriamente interessata al ragazzo è proprio il Napoli Martin Arevalo, giornalista argentino, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso del programma “Si gonfia la rete”. Ecco quano dichiarato nel corso del suo intervento: “Il Napoli è interessato ad Almendra. Sei mesi fa gli azzurri hanno offerto 20 milioni di euro per il calciatore, ma il Boca non ha ...

Almendra-Napoli - Gazzetta : “Offerta al Boca aumentata - l’affare è in dirittura d’arrivo : cifre e dettagli” : Almendra-Napoli, La Gazzetta dello Sport aggiunge nuovi dettagli alla trattativa: Almendra-Napoli è l’ affare di cui si è parlato tantissimo nel corso della sessione di calciomercato dello scorso gennaio. Tra i vari obiettivi del club di Aurelio De Laurentiis c’ è anche il giovane e talentuoso centrocampista argentino. Lo confermano i rumors che negli ultimi giorni sono ripartiti più che mai. Ma la conferma ...