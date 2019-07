Violare la serratura smart di casa è più semplice di quanto pensi

wired

(Di mercoledì 3 luglio 2019) GliHub delle case IOT corrono il rischio di essere violati (Photo Illustration by Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images) Alcuni hacker etici hanno dimostratole serrature intelligenti per le porte di, collegate a internet, non siano affatto sicure. Chase Dardaman e Jason Wheeler hanno hackerato uno degli hub di Zipato, rivelando tre difetti di sicurezza nellasfruttandoli per aprire da remoto la porta principale della. https://twitter.com/CharlesDardaman/status/1146055854225002502 Sebbene nel 2018 la domotica sia stata sottoposta a crescenti controlli di sicurezza, per alcuni esperti di cybersecurity aggiungere una connessione internet a questi dispositivi ne aumenta le possibili vie di attacco e di violazione. Glihub che controllano i dispositivi intelligenti presenti all’interno di una, come i contatori dell’acqua o, come in ...

