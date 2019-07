Vendevano polizze assicurative inesistenti | smascherata truffa online

ilgiornale

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Hanno convinto centinaia di ignari utenti a sottoscrivere "convenienti", che in realtà non esistevano. La guardia di finanza ha individuato i responsabili di una sofisticata: oscurati un totale di 222 siti web. Per ingannare i possibili clienti la gran parte dei portali incriminati prevedeva l'utilizzo indebito dei loghi delle più importanti compagnieitaliane e l'indicazione di un numero RUI (Registro Unico degli Intermediari assicurativi) contraffatto. (Lapresse) Redazione 

ivassocial : RT @antonelladrago7: #Ivass e #ProcuradellaRepubbliva di #Milano in conferenza stampa dopo la vasta operazione che ha portato all’oscuramen… - antonelladrago7 : #Ivass e #ProcuradellaRepubbliva di #Milano in conferenza stampa dopo la vasta operazione che ha portato all’oscura… -