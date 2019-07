SCUOLA Per insegnare a vivere non serve l' educazione civica

SCUOLA - immissioni in ruolo 2019/20 ultime notizie : Bussetti firma decreto per richiesta 58627 posti : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha pubblicato un post sulla propria pagina personale di Facebook, in merito alle nuove assunzioni docenti per il prossimo anno scolastico 2019/2020. Bussetti firma decreto per richiesta al Mef delle nuove assunzioni docenti per l’anno scolastico 2019/2020 Attraverso il post, il numero uno del dicastero di viale Trastevere ha annunciato di aver firmato il decreto di richiesta al Ministero ...

Concorso presidi - Tar del Lazio annulla lo scritto. Cgil : “Per la SCUOLA è un disastro” : Il Tar del Lazio ha annullato lo scritto dell’ultimo Concorso per i presidi. Da quanto si apprende da fonti Miur, il ministero con l’Avvocatura dello Stato intende presentare ricorso al Consiglio di Stato. Il tribunale, in particolare, ha accolto il ricorso sulla base di una censura giudicata infondata dai tecnici del ministero: non sussistevano, secondo il dicastero, i presupposti per la ritenuta incompatibilità di alcuni commissari. ...

Zaino bimbi per la SCUOLA : per la prima volta sappiamo quale dovrebbe il peso massimo : Gli scienziati hanno calcolato quanto dovrebbero pesare gli zaini scolastici dei bambini delle elementari in base al loro peso corporeo, onde evitare eventuali ripercussioni sullo sviluppo dei più piccini. A darci una risposta scientifica, finalmente, sono i ricercatori della University of Granada ed della John Moores University che hanno stabilito le raccomandazioni per un appropriato peso dello Zaino per i bambini delle ...

SCUOLA - il Governo cerca 1 - 4 miliardi per alzare lo stipendio dei prof : Alla lunga lista di promesse/proposte/desiderata che già compone il menù della prossima manovra da 45 miliardi si iscrive anche la Scuola. Non tanto e non solo per la doppia...

SCUOLA/ Cari prof - perché volete trasformare tutti in venditori di materassi? : Spesso in vista dell'esame di Stato ci si riduce a fare affannosamente poeti e autori. Magari si rispetta il programma, ma così si ingannano i ragazzi

Studentessa violentata a turno dai quattro cugini perché va bene a SCUOLA : Orrore in India, nella regione dello Uttar Pradesh, dove quattro ragazzi invidiosi di una cugina molto brava a scuola hanno sedato la giovane per poi violentarla ripetutamente. Alla gang di giovani si è unito uno degli insegnanti della ragazzina: gli abusi sono stati commessi nel campus scolastico che la piccola frequentava e tutti i responsabili sono accusati non solo di aver commesso le violenze sessuali, ma anche di aver girato dei ...

SCUOLA : il Governo cerca 1 - 4 miliardi per aumentare lo stipendio ai professori : In totale sono 2,2 miliardi di euro. Questa è la cifra, che dovrà essere inserita nella nuova manovra di Bilancio da circa 45 miliardi di euro, necessaria per poter garantire al corpo docente della Scuola italiana un aumento in busta paga da almeno tre cifre. Ma di questo importo sarebbero stati rintracciati, nelle pieghe del bilancio dello Stato solo 800 milioni di euro. Di conseguenza, 1,4 miliardi di euro sarebbero tutti da recuperare. Anche ...

Concorso riservato SCUOLA : prova scritta decisiva - l'orale per la posizione in graduatoria : Ancora un nulla di fatto per l'attuazione dell'accordo tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati sul reclutamento nella scuola con i concorsi riservati e i Percorsi abilitanti speciali (Pas). L'intesa firmata il 24 aprile scorso, infatti, rischia di non trovare attuazione concreta: lo stallo su reclutamento tramite concorsi riservati e abilitazione dei Pas, si legge nel comunicato stampa congiunto dei sindacati della scuola, renderà ...

SCUOLA - UNIVERSITÀ E LAVORO/ Le mosse per non vanificare la formazione dei giovani : Per molti giovani italiani questo è un periodo di scelte importanti sul proprio futuro formativo, troppo spesso poco premiato sul LAVORO

SCUOLA/ Nuova maturità - non basta il colloquio fatto di buste per rompere col passato : Nuova maturità: è andata bene nella semplificazione, via la testina e la terza prova, il colloquio con le buste ma rimane un'aura di retorica.

Assunzioni SCUOLA - oltre 23.000 posti liberi per la secondaria dopo i trasferimenti : Lo scorso lunedì 24 giugno il Miur ha divulgato gli effetti relativi alla mobilità del personale docente per il prossimo anno scolastico 2019/2020. Successivamente, però, i trasferimenti del personale docente sono stati materia di variazioni e abrogazioni a causa di alcuni errori inerenti i posti resi disponibili in seguito alla mobilità e ai passaggi di ruolo/cattedra. Il sindacato Flc Cgil, conseguentemente alle suddette rettifiche e revoche, ...

Venezia - si addormenta nello SCUOLAbus - bimba di 3 anni rimane a bordo per due ore da sola : Una bimba di tre anni è rimasta in uno scuolabus per due ore sotto il sole cocente, in un deposito. Si erano dimenticati di lei perché si era addormentata durante il tragitto. L'episodio è avvenuto a Scorzé, in provincia di Venezia. La piccola non ha avuto conseguenze fisiche, ma quando è stata ritrovata era in lacrime.Continua a leggere

Writers Factory - la SCUOLA delle scritture per gli autori di domani : LABORATORIO DELLA SCRITTURABOTTEGA DI NARRAZIONE MOLLY BLOOM scuola HoldenBELLEVILLEscuola DI SCRITTURA OMEROACCADEMIA DEL GIALLO E DEL NOIRAnche in un’era in cui la comunicazione e i linguaggi si affidano sempre più a oggetti digitali audio-video, della scrittura si continua a non poter fare comunque a meno: imprescindibile nei post degli instagrammer come nei testi orali degli youtuber, nella SEO come nelle tag dei motori di ricerca, la ...

Venezia - bimba di 3 anni dimenticata sullo SCUOLAbus : la scoperta dopo tre ore nel deposito : L'allarme è scattato quando l'autobus non si è fermato davanti casa per far scendere la bimba che doveva tornare da scuola. Si è scoperto che era ancore sul mezzo di strasporto parcheggiato nel deposito. Sotto accusa l’addetto alla sorveglianza della scuola materna e l’autista alla guida dell’autobus.