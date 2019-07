Risotto allo zafferano con gamberi

cosacucino.myblog

(Di mercoledì 3 luglio 2019)CONIngredienti •200 gr. di RISO CARNAROLI •150 gr. di•1 bustina di•1 spicchio di AGLIO •½ bicchiere di VINO BIANCO SECCO •BRODO DI PESCE •q.b. di ERBA CIPOLLINA (circa 2 o 3 fili) •q.b. di SALE •q.b. di PEPE •q.b. di olio EVO •q.b. di BURRO Preparazione Sgusciate i gamberetti e metteteli da parte. Preparate il brodo, fate bollire (a pentola coperta) 1 carota, 1 cipolla, 1 gambo di sedano con le teste deiper circa 30 minuti. Togliete con un cucchiaio la schiuma che si forma in superficie e filtrate il liquido. Tenete presente che un po’ di acqua evaporerà durante la bollitura, alla fine dovete ottenere circa 1 litro di brodo. Mette un tegame sul fuoco a fiamma viva con un filo d’olio, un pezzettino di burro e lo spicchio d’aglio tagliato a metà, lasciate soffriggere un paio di minuti e poi (se volete) togliete l’aglio. ...

Ghiacci12913565 : @Ris8M PROSCIUTTO E BUCCIARATI??? *Apre la bocca sconcertato, poi torna allo specchio e adocchia Risotto con uno sg… - valluan : Come riferimento: Massafra è in provincia di Taranto. Ci fanno, Dreher, Moretti, Heineken e altro. Prossimamente:… - ReporterGourmet : Come prepara il risotto allo zafferano il grande #CarloCracco? Guardate come uno degli chef più famosi e amati d'It… -