Rifiutarsi di amare per paura di soffrire | la sindrome da disconnessione interiore

dilei

(Di mercoledì 3 luglio 2019) “diperdiè comedi vivere perdi morire”, così scriveva Jim Morrison, eppure laè un meccanismo che molte persone mettono in pratica. Significa scegliere di non provare nessun sentimento, per non. “Raffreddare” il cuore per proteggere l’anima da eventuali delusioni, fallimenti o ferite che faticano a guarire.per amore è doloroso. Quando finisce una storia si vive spesso un trauma, ma occorre davvero rinunciare all’amore per non? Ovviamente questa non è una risposta valida ma la sofferenza è pur sempre un periodo, osservarla in questo modo può aiutare a superarla. Ogni volta che proviamo delle emozioni, nel cervello si attivano una serie di reazioni. L’affetto, l’entusiasmo, la passione, ci fanno sentire più energici e creativi che mai. ...

Carmela_oltre : RT @vitozullo1: Rifiutarsi di amare per paura di soffrire è come rifiutarsi di vivere per paura di morire. #ricordiamodomani Jim Morrison… - RIndrio : RT @vitozullo1: Rifiutarsi di amare per paura di soffrire è come rifiutarsi di vivere per paura di morire. #ricordiamodomani Jim Morrison… - germanshepard8 : RT @vitozullo1: Rifiutarsi di amare per paura di soffrire è come rifiutarsi di vivere per paura di morire. #ricordiamodomani Jim Morrison… -