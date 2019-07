Rackete-Salvini | la vera sfida è fra i poteri dello Stato

Carola Rackete - l’Anm : “Quando un provvedimento è sgradito a Salvini i magistrati sono accusati di fare politica” : “Quando un provvedimento risulta sgradito al ministro dell’Interno, scatta immediatamente l’accusa al magistrato di fare politica“. Basta questa frase per capire il senso della nota diffusa dall’Associazione nazionale magistrati. Il sindacato delle toghe è intervenuto per denunciare “ancora una volta, commenti sprezzanti verso una decisione giudiziaria, disancorati da qualsiasi riferimento ai suoi contenuti ...

Carola Rackete torna libera - Salvini : “Sentenze così vanno contro l’Italia. Finché farò il ministro io non mollo” : “Finché sarò ministro dell’Interno io vado avanti, non mollo, sentenze come queste vanno contro l’Italia mi impongono di lavorare ancora di più”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini in una diretta Facebook. L'articolo Carola Rackete torna libera, Salvini: “Sentenze così vanno contro l’Italia. Finché farò il ministro io non mollo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Non convalidato l’arresto di Carola Rackete : è libera. La rabbia di Salvini : Il gip di Agrigento, Alessandra Vella, non ha convalidato l’arresto della comandante della Sea Watch, Carola Rackete, escludendo il reato di resistenza e violenza a nave da guerra e ritenendo che il reato di resistenza a pubblico ufficiale sia stato giustificato da una «scriminante» legata all’avere agito «all’adempimento di un dovere», quello di s...

Carola Rackete torna libera : il gip non convalida l'arresto. Salvini : «Urgente riforma della magistratura» : La capitana Carola Rackete torna libera. Il gip di Agrigento, Alessandra Vella, non ha convalidato l'arresto della comandante della Sea Watch escludendo il reato di resistenza e violenza a nave...

Carola Rackete torna libera : il gip non convalida l'arresto. Salvini : «Pronto atto di espulsione - non siamo una colonia» : La capitana Carola Rackete torna libera. Il gip di Agrigento, Alessandra Vella, non ha convalidato l'arresto della comandante della Sea Watch escludendo il reato di resistenza e violenza a nave...