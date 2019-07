PowerPoint | nuovi effetti Ink replay Insider

surface-phone

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Microsoft introduce sunuove animazioni e supporto adInke Rewind per dare un nuovo stile alle presentazioni.Ink In passato, il team sviluppo di, aveva introdotto una serie di animazioni standard per Ink. Con il nuovo aggiornamento per il ramoviene aggiunto un maggiore controllo delle animazioni e il pieno support aglie Rewind. Per accedere aglibasterà andare nella scheda “Animazioni” e sarà possibile modificare la velocità di riproduzione e l’ordine in cui vengono eseguite le animazioni. • All at Once – Le differenti animazioni verranno eseguite contemporaneamente, ottenendo un movimento fluido e creando tanti. • By Ink Object – Le animazioni verranno riprodotte nell’ordine prestabilito seguendo la sequenza di animazione scelta. L’effetto, come si intuisce dal nome, serve a ...