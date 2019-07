romadailynews

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Sabato 29 giugno si è conclusa la finale di “Miss Amerina” a Nepi. Doppia fascia per: “Miss Amerina” e “Miss Fotografia”. Abbiamo intervistatoa caldo dopo la vittoria:, hai 14 anni, sei una ragazza giovanissima e questa sera hai vinto Miss Amerina e Miss Fotografia ed è subito doppia vittoria di un concorso nazionale, quale è il segreto? È iniziato tutto per gioco, lo scorso anno sono stata contattata tramite social da un’agenzia che mi ha proposto un casting per un format televisivo su emittente regionale simile a “Non è la Rai”; ero scettica ma nello stesso tempo incuriosita, per cui andai e fui selezionata. Fortunatamente ho trovato un ambiente familiare che mi ha aiutato a superare la timidezza e a rafforzare la mia autostima, per questo ringrazio il programma “New Generation” per avermi dato questa opportunità. Contemporaneamente ho iniziato a ...

romadailynews : Michela Anniballi conquista Nepi!!!: Sabato 29 giugno si è conclusa la finale di “Miss… -