McLaren - Una 720S elettrica per i più piccoli

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Unaa emissioni zero, ma per i più. Alla lunga serie di bolidi per bambini si aggiunge ora una, prodotta su licenza del marchio britannico e già disponibile in un numero limitato di negozi nel mondo nei colori Azores Orange, Belize Blue, Lantana Purple, Onyx Black, Mauvine Blue, Silica White e Saros Grey: gli stessi delle supercar di Woking. Il tipico Papaya Spark delle immagini di lancio, invece, sarà ordinabile in un secondo momento. La dotazione. Per compensare la silenziosità del powertrain elettrico è stato aggiunto un sound artificiale, che imita quello originale. Lavviamento del veicolo può avvenire con una chiave, ma può essere anche effettuato dai genitori con un telecomando. Il freno attiva anche le luci di stop, mentre nellabitacolo è possibile ascoltare musica o vedere un film utilizzando una porta Usb o una Sd card (alcuni brani, ...

