I Viaggi di Simon Reeve | da giovedì 4 luglio su laf | una serie di documentari sul Mare

dituttounpop

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Idi, i nuovi episodi ci portano nel mediterraneo, in Turchia e in Grecia. Dasu laf.Da2019 alle ore 21.10 torna su laF (Sky 135) il giornalista BBC e reporter britannicocon i suoialla scoperta di alcuni dei Paesi più belli del mondo. “Idi” punta ora i riflettori sul “Nostrum” con tre reportage suddivisi in 8 episodi da 1 ora ciascuno, “Nel Mediterraneo” (con tappe in Sicilia, Calabria, Matera e Puglia), “In Turchia” e “In Grecia“.Nella prima PuntataAll’inizio del primo reportage, “Nel Mediterraneo“,giunge nell’isola di Malta che, sotto l’immagine da cartolina, si rivela essere anche un Paese accusato di riciclare denaro sporco e di ospitare il crimine organizzato. Destinazione ...

tivooweb : Una serie di reportage in cui saremo anche noi un pò spettatori e viaggiatori alla scoperta delle bellezze del 'Mar… - Dtti_digitale : Su #laF arriva “I viaggi di Simon Reeve” alla scoperta del Mediterraneo da difendere: Da… -