FeelHippo | un robot subacqueo per cercare anidride carbonica nel mare di Vulcano

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Dalle bocche dei crateri dei vulcani sottomarini fuoriescono bolle diche ne fanno l’ambiente ideale per sperimentare modi per stila quantità di CO2 contenuta nel. Un team italo-tedesco, composto da ricercatori del nodo Isme dell’Università di Firenze e della Jacobs University di Brema, ha condotto un primo esperimento sull’isola di, usando unautonomo per “contare” le bolle dipresenti nelle acque marine. “Fino ad ora,le misurazioni erano state affidate principalmente a sub provvisti di telecamere, in grado quindi di riportare stime molto approssimative, e solo relativamente ad ambienti marini accessibili all’uomo. Abbiamo quindi fatto un primo esperimento con il nostro, un veicolo autonomo provvisto di telecamere e sonar, e sviluppato per ...

