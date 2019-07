Atletico Madrid | Joao Felix è colchonero | c’è l’ufficialità

Atletico Madrid - ufficiali gli acquisti di Hector Herrera e Joao Felix : Giornata di ufficializzazioni per l’Atletico Madrid, nell’estate in cui due ‘big’ come Godin e Griezmann sono andati via. Ma non sono gli unici, visto che oggi il Manchester City ha pagato la clausola per Rodri (70 milioni), il quale rescinde con gli spagnoli. Per quanto riguarda le entrate i colchoneros hanno annunciato l’arrivo di due calciatori provenienti dal Portogallo: il centrocampista Hector Herrera ...

Atletico Madrid - il City paga la clausola rescissoria di Rodri : Rodri Manchester City – Il «Manchester City ha depositato a LaLiga l’ammontare della clausola di rescissione di Rodrigo. Il rappresentante del giocatore e i rappresentanti del club inglese sono comparsi presso la sede de LaLiga per esercitare la clausola di rescissione». Con questo comunicato, apparto sul sito dell’Atletico Madrid, i Colchoneros hanno fatto sapere che […] L'articolo Atletico Madrid, il City paga la clausola ...

Calciomercato - Atletico Madrid e Lione trovano gli eredi di Godin e Ndombelé [NOMI e DETTAGLI] : Non solo Calciomercato italiano. Si muovono anche le squadre europee. L’Atlético Madrid ha trovato l’erede di Diego Godin, da lunedì ufficialmente un giocatore dell’Inter. Il club di Madrid ha annunciato l’arrivo di Felipe, il difensore centrale brasiliano del Porto firmerà un contratto per le prossime tre stagioni. Ceduto ieri Tanguy Ndombele al Tottenham per 70 milioni, il Lione ha subito reinvestito parte della ...

Secondo Tuttosport Higuain potrebbe passare all’Atletico Madrid : Su Tuttosport alcune indiscrezioni sul futuro di Gonzalo Higuain. Secondo quanto riporta il quotidiano, un giornalista argentino molto vicino al River Plate avrebbe dichiarato che da un momento all’altro il Pipita potrebbe passare all’Atletico Madrid. Scrive Tuttosport: “Borinski è un giornalista argentino molto vicino al River Plate e considerato il passato del Pipita al Monumental e la sua intenzione di chiudere lì la propria carriera, ...

L’Atletico Madrid insiste su James - ma a Madrid sono pessimisti : Tuttosport scrive che per chiudere la trattativa per James Rodriguez occorre solo aspettare che i tempi siano maturi. Il colombiano è partito per le vacanze dopo l’eliminazione dalla Coppa America. È deciso a venire a Napoli ma, scrive il quotidiano, L’Atletico Madrid rappresenta ancora un’insidia: “Simeone vorrebbe James ma circola un certo pessimismo tra le fila dei Colchoneros, non è un problema di soldi, perché L’Atletico nonostante ...

Joao Felix all'Atletico Madrid per 126 milioni/ L'erede di Cr7 che si ispira a Kakà : Joao Felix ad un passo dall'Atletico di Madrid. Un anno fa il giocatore militava nella "Primavera" del Benfica: i suoi numeri da record

Calciomercato Napoli - su James Rodriguez piomba anche l’Atletico Madrid : C’è anche l’Atletico Madrid sulle tracce di James Rodriguez. Il nome del colombiano, tornato al Real dopo la fine del prestito al Bayern Monaco, è entrato nella lista dei desideri dei Colchoneros, secondo Cadena Ser. L’Atletico ha ufficializzato l’operazione Joao Felix con il Benfica per 126 milioni. Vista l’uscita di Griezmann, destinato al Barcellona nelle prossime settimane, Simeone potrebbe tentare ...

L’Atletico Madrid su Joao Felix : offerti 126 milioni al Benfica : L’Atletico Madrid mette sul piatto 126 milioni di euro per il giovane portoghese Joao Felix. L’offerta è stata ufficializzata dal Benfica che, poiché quotata in Borsa, ha rilasciato un comunicato ufficiale per rendere nota la proposta del club spagnolo. “Lo Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) dichiara che il Club Atlético de […] L'articolo L’Atletico Madrid su Joao Felix: offerti ...

Calciomercato Inter - Atletico Madrid sulle tracce di Pépé : è testa a testa per l’ivoriano del Lille : Il club spagnolo contende l’ivoriano all’Inter, che ha già presentato due offerte al Lille per mettere le mani su Pépé E’ testa a testa tra Inter e Atletico Madrid per Nicolas Pépé, talento ivoriano del Lille capace di segnare 22 gol e fornire 11 assist nell’ultima Ligue 1. JAVIER SORIANO / AFP Secondo France Football, il club nerazzurro ha già presentato due offerte per il giocatore, una di 60 milioni e ...

Calciomercato Napoli : l'Atletico Madrid starebbe tentando l'assalto per Insigne : l'Atletico Madrid di Simeone si starebbe preparando ad un nuovo assalto per portare il gioiellino napoletano Lorenzo Insigne nella capitale spagnola. Secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbe che i Colchoneros abbiano già parlato con il procuratore del calciatore Mino Raiola, il quale avrebbe spiegato che il capitano partenopeo non è ritenuto incedibile. Ma il procuratore avrebbe anche ribadito che il presidente Aurelio De Laurentiis ...

Hysaj all’Atletico Madrid : accordo col Napoli per 20 milioni : Dopo 170 partite sta per concludersi la storia di Hysaj nel Napoli. Il Corriere dello Sport scrive che l’Atletico Madrid ha pronta l’offerta per il laterale: venti milioni. Il direttore tecnico del club spagnolo, Andrea Berta, ha avuto l’ok da el Cholo Simeone per trattare e l’Atletico vuole fare in fretta. Stanno per partire tante pedine della squadra e l’acquisto è da chiudere rapidamente. Hysaj è “il ...

Fernando Torres - addio al calcio giocato/ Niño si ritira - Atletico Madrid : 'Leggenda' : Fernando Torres dice basta: l'attaccante spagnolo ha annunciato l'addio al mondo del calcio giocato. Quale sarà il suo futuro? L'Atletico Madrid...

Atletico Madrid - richiesta eccessiva : il club si ritira dalla corsa a Bruno Fernandes : Ex calciatore di Udinese e Sampdoria, ed esploso quest’anno con la maglia dello Sporting Lisbona, Bruno Fernandes è oggetto del contendere di numerose squadre in Europa, tra cui alcuni top club inglesi e l’Atletico Madrid. Ma la corsa verso l’acquisto da parte del club spagnolo è stata ritirata. Motivo? Ritenuta troppo eccessiva la richiesta di 70 milioni proposta dai portoghesi. Lo riporta il quotidiano ‘A ...