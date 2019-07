Ansel Elgort | Miles Teller e Harry Styles | chi sarà Elvis al cinema?

vanityfair

(Di mercoledì 3 luglio 2019)a Milanoa Milanoa Milanoa Milanoa Milanoa Milanoa Milanoa Milanoa Milanoa Milanoa Milanoa Milanoa MilanoA Hollywood le mode passano in fretta. Così, dopo i maghi, i vampiri e le catastrofi, è arrivato il momento dei biopic, sempre più richiesti dalle major e dal successo assicurato al botteghino. Mentre si parla di un film sulla vita di Boy George con protagonista Sophie Turner, a essere già al lavoro è Baz Luhrmann, che dirigerà una pellicola interamente dedicata aPresley, «The King» come lo chiamavano i fan. In lizza per interpretarlo sarebbero rimasti in tre:, noto al grande pubblico per aver preso parte a Colpa delle Stelle e a Baby Driver,, protagonista di Whisplash e della serie Too ...

Britybearx3 : @ifxxthat Jsksjs Ansel Elgort ?? - Diregiovani : ?? Chi vorreste vedere nel ruolo di #Elvis tra Austin Butler, Ansel Elgort, Aaron Taylor-Johnson, Harry Styles, Mile… - Noovyis : Un nuovo post (Harry Styles, Ansel Elgort, Miles Teller: chi sarà Elvis Presley nel biopic di Baz Luhrmann?) è stat… -