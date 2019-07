Vicenza | Arpav | situazione tornata nella normalità

liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2019), 2 lug. (AdnKronos) - I risultati delle analisi dell'nell'ariazona dell'incendio di Brendola , dimostrano il rientro in unadiqualitativa. In particolare il benzene è risultato non rilevabile (inferiore a 1 ppb, parti per miliardo) in tutti e tre i campioni

