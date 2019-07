LIVE Inghilterra-Usa 1-2 | Semifinale Mondiali calcio femminile in DIRETTA | Houghton

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA97′ È FINITA! GLI STATI UNITI CONQUISTANO LA SECONDA FINALE DI FILA! 97′ Ultimo giro d’orologio! 95′ Ammonita Parris. 94′ Occasione sciupata da Stokes che nel tentativo di cambiare rimessa, entra in campo. 92′ Gli Stati Uniti provano a perdere tempo. 90′ 7 minuti di recupero per le tante interruzioni! 89′ Dentro Staway, fuori Daly. 88′ Dentro Krieger, fuori O’Hana negli States. 87′ Doppia ammonizione per la #6 che commette un fallo di frustrazione. 86′ CHE FALLO SU MORGAN!!IN 10!!! Rosso per Bright! 85′ Chance sprecata dalle inglesi che potevano riaprire il match. Rigore tirato malissimo. 84′ CLAMOROSO ERRORE DI! Para la #1 americana. 83′ Ammonita Sauerbrunn. Occasione d’oro per le Leonesse. 82′ RIGORE! RIGORE ...

