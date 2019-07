caffeinamagazine

(Di martedì 2 luglio 2019) Bufera su. Dopo le parole contro, piantato in tronco dopo essere stato beccato in fragrante con la tentatrice, arriva una decisione che sta facendo discutere parecchio.infatti ha deciso di incontrare per la seconda volta: pensa di aver sbagliato anche lei; una scelta, la sua, che lascia allibiti. La morainfatti sembrava davvero intenzionata a non soprassedere al bacio del fidanzato con la bionda tentatrice (un tradimento vero e proprio?), ma a un certo punto ha deciso di ritornare indietro con la speranza di ricostruire qualcosa di serio con. Quest’ultimo, durante il secondo falò di confronto, ha spiegato di stare male e che ha capito di non aver fatto la cosa giusta. Quello che ha però lasciato perplessi è l’ammissione di colpa di… Ma quale colpa ha? Di aver deciso di partecipare ao di ...

AlicelikeAudrey : “Le cose mie sono mie.” E vanno in prima serata canale5 a farsi mettere le corna davanti a milioni di telespettator… - Noovyis : Un nuovo post (“Le corna”. Temptation Island: Nunzia e Arcangelo, ancora loro. È successo) è stato pubblicato su Pl… - danisantidani : RT @SarahSandrigham: Massimo mette le corna pure alla tentatrice #TemptationIsland -