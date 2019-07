Grazie alle strategie dei giocatori del videogame EteRNA nasce una rete neurale avanzata

Veneto - la popolazione torna a crescere dopo tre anni Grazie alle migrazioni : Mentre in Italia la popolazione si abbassa, in Veneto riprende a crescere. dopo tre anni di declino, nella regione il contatore demografico ha segnato 5mila abitanti in più, portando la popolazione residente a 4 milioni e 910 mila. A contrastare il declino demografico, che ha portato il Veneto a perdere 22.559 abitanti in tre anni, non sono le nascite, ma le migrazioni: secondo gli ultimi dati dell’Ufficio di Statistica della regione, il Veneto ...

Straordinari fossili di un miliardo di anni perfettamente conservati Grazie alle terre rare : Nella Cailleach Head Formation della Scozia occidentale sono stati rinvenuti Straordinari fossili di un miliardo di anni. Si tratta di microorganismi perfettamente conservati, dei quali è possibile osservare persino i dettagli delle membrane interne. Si sono preservati grazie ai fosfati di due elementi delle terre rare.Continua a leggere

Gdf : L.Orlando - 'Palermo cambiata anche Grazie alle Fiamme gialle' : Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - "La conferma della presenza dell'amministrazione comunale oggi è un importante segno di apprezzamento nei confronti della Guardia di finanza e del suo costante impegno nella diffusione della cultura della legalità. Se Palermo è cambiata il merito è anche della Guardia

Borriello : “San Paolo nuovo Grazie alle Universiadi. In futuro lavori all’esterno” : L’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sui lavori in corso allo Stadio San Paolo: “Stanno andando alla grande, dobbiamo ringraziare i lavoratori e le imprese. E’ bene ricordare che il San Paolo è stato rifatto sfruttando l’occasione delle Universiadi, tramite fondi pubblici”. Niente scritta Napoli, ha detto l’assessore: “Non ce ...

Motori – Citroën vince il prestigioso premio “Car Design Award 2019” Grazie al suo design sempre all’avanguardia [GALLERY] : Citroën corona il suo glorioso centenario ricevendo il prestigioso premio del “Car design Award 2019” nella categoria “Brand design Language” Nell’anno del suo centenario, la Marca Citroën vince il prestigioso premio “Car design Award 2019” nella categoria “Brand design Language”. La cerimonia di premiazione è avvenuta il 19 giugno nel Salone d’Onore del Castello del Valentino, a Torino. Il ...

Tumori - la leucemia fa sempre meno paura : Grazie alle nuove terapie è sempre più curabile : Dire ‘leucemia‘ fino a qualche anno fa significava terrorizzare chi ascoltava. Oggi questa parola, come la malattia, fa sempre meno paura. grazie alle nuove terapie su misura è possibile selezionare la cura più adatta alle caratteristiche del paziente e della sua malattia, e grazie alla ricerca le leucemie acute, le mielodisplasie e molti Tumori del sangue sono diventate malattie più curabili. La speranza per i pazienti e la ...

Berlusconi a 360° - da Conte a Giampaolo - da Totti ad Allegri : “Il Milan ha scelto l’allenatore anche Grazie ai miei consigli” : L’ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, a margine della presentazione del nuovo libro di Arrigo Sacchi, ha detto la sua su vari argomenti, a partire dall’addio di Totti alla Roma: “Non posso entrare in casa d’altri e non conosco abbastanza la situazione Totti-Roma e Roma-Totti per poter dare qualunque giudizio”. Berlusconi ha parlato anche di Giampaolo, facendo però riferimento ad un altro allenatore che ...

Google ha fatto 4 - 7 miliardi di entrate Grazie alle notizie? : Milano. Il New York Times ha pubblicato, in anteprima e con un certo risalto, i risultati di uno studio della News Media Alliance, un’associazione di rappresentanza della stampa americana, in cui si legge che nel 2018 Google ha guadagnato 4,7 miliardi di dollari grazie al settore delle news. E’ una

Pensioni anticipate Grazie alle aziende : scivolo di sette anni simile ad isopensione e Ape : Nel decreto crescita è previsto da un emendamento uno scivolo di sette anni per andare anticipatamente in pensione per lavoratori subordinati nelle grandi aziende. La misura se l’emendamento sortisse i suoi effetti e venisse validato dal Parlamento, consentirebbe questo largo anticipo di pensione fino al 31 dicembre 2020, essendo una misura sperimentale. Con questo scivolo diventerebbero molteplici le vie di uscita dalla pensione grazie alle ...

M5s - Buffagni : “Parole Fico sul 2 giugno favore suicida all’alleato. Europee? Lega ora ha immagine pulita Grazie a noi” : “L’intervento di Roberto Fico per il 2 giugno è stato un favore suicida alla Lega”. A quasi una settimana di distanza dalla Festa della Repubblica, il sottosegretario M5s agli Affari regionali Stefano Buffagni ha criticato le parole del presidente della Camera che, parlando con i cronisti aveva detto: “Oggi è la festa di tutti quelli che si trovano sul nostro territorio, è dedicata ai migranti, ai rom, ai sinti, che sono ...

Di Maio : “Il Pd ha messo il bavaglio alle intercettazioni - non Berlusconi. Grazie a Spazzacorrotti ora nuove inchieste” : “Prima di questo governo si era messo il bavaglio alle intercettazioni, e non l’aveva fatto Berlusconi. Noi abbiamo sbloccato una norma e succede come in Umbria, in cui c’era un segretario di una partito che diceva ‘se ci ascoltassero, stiamo facendo un reato ogni 5 minuti sulla sanità’ e lo stavano ascoltando Grazie a un virus trojan e lo hanno arrestato”. A dirlo, in pazza a Campobasso per il ballottaggio, Luigi ...

Miccichè : «Fiorentina - Grazie ai Della Valle e in bocca al lupo a Commisso» : La Fiorentina ha annunciato oggi che Rocco B. Commisso è ufficialmente il nuovo proprietario del club. Il Presidente Della Lega Serie A Gaetano Miccichè ha voluto ringraziare la famiglia Della Valle per il lavoro svolto in questi anni: «Oggi è un giorno importante per una delle nostre Società. Voglio salutare con affetto e ringraziare i […] L'articolo Miccichè: «Fiorentina, grazie ai Della Valle e in bocca al lupo a Commisso» è stato ...

Milano : maltrattano bambina disabile - arrestati genitori Grazie alle intercettazioni : Una coppia di coniugi, entrambi di nazionalità egiziana di 29 anni, sono stati fermati dagli agenti della polizia locale di Milano accusati di maltrattamenti e lesioni nei confronti di una dei cinque figli di appena 3 anni e mezzo. Secondo quanto dichiarato da alcune fonti locali, sembra proprio che le violenze da parte della coppia andassero avanti da diverso tempo e questo, secondo anche quanto dichiarato dagli inquirenti è stato dedotto dopo ...

Testamento biologico - le risposte alle nostre domande Grazie alla chat con l’Intelligenza Artificiale : Si chiama CitBOT l’Intelligenza Artificiale che aiuta i cittadini a conoscere le risposte relative alle proprie libertà civili. A metterla a punto è stata l’Associazione Luca Coscioni, e i primi quesiti a cui risponde sono quelli relativi all’applicazione della legge sul Testamento biologico. Si tratta di una chatbot, ossia di un software “addestrato” per rispondere alle domande mediante l’apprendimento automatico. ...