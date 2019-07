Grace Jones La diva ' durata meno di un Martini' sul set di Bond 25 | Techetechete

Grace Jones abbandona James Bond pochi minuti dopo essere arrivata sul set : La cantante e modella era stata contattata per apparire in “Bond 25”: quando ha letto il copione, insoddisfatta del suo ruolo, se n’è andata di punto in bianco. Grace Jones continua ad essere aggressiva ed esagerata, nel puro stile che ha creato più di trent’anni fa. L’iconica cantante e performer è stata contattata dai produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson per apparire come special guest in Bond 25, il 25esimo film ...