Ford - Così l' auto connessa trova prima parcheggio

(Di martedì 2 luglio 2019) Lae la Vodafone stanno sviluppando una tecnologia che rende più semplicerenelle città. Parking Space Guidance,si chiama il sistema, è basato sulla connessione a internet e sfrutta le informazioni in tempo reale sugli stalli per mostrare a chi guida quanti posti liberi ci sono nelle vicinanze e lindirizzo per raggiungerli.Il cruising costa caro. Secondo la Casa americana, in metropoli come Londra e Francoforte la gente perde circa 67 ore lanno girando a vuoto per cercare posteggio (la statistica si riferisce a uno studio risalente a due anni fa della Inrix, società specializzata nellanalisi di dati sulla posizione). Uno spreco di tempo, quantificato in oltre 1.350 euro, che ha un fastidioso effetto collaterale: aumenta il traffico nei centri urbani. Un computer per Virgilio. Per ottimizzare gli spostamenti serve, lo dice il nome del dispositivo, una guida. ...

