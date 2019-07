Donna sventa furto | ladro camerunense la prende di mira e la insegue

ilgiornale

(Di martedì 2 luglio 2019) Federico Garau La giovane aveva visto lo straniero minacciare una signora con una bottiglia di vetro a bordo di un tram e non ha esitato ad intervenire. Furioso con lei, l'africano ha continuato a fissarla per il resto del viaggio, per poi seguirla una volta scesa alla fermata Attimi di paura a bordo di un tram di Barriera di Milano (Torino), dove una, che con il proprio coraggioso intervento era riuscita are un, si è trovata poi a dover fare i conti con la furia del criminale al quale aveva appena mandato a monte il colpo. L'episodio, secondo quanto riferito dai quotidiani locali, si è verificato lo scorso mercoledì, in piena serata. La protagonista della vicenda stava viaggiando sul tram della linea “4”, quando ha notato dei movimenti sospetti. Un extracomunitario, armato di una bottiglia di vetro, stava cercando di impossessarsi della borsetta di una ...

