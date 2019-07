Crema al caffè – solo con tre ingredienti

cosacucino.myblog

(Di martedì 2 luglio 2019) Questaalsta spopolando sul web, fattacon tre2 cucchiai disolubile 6 cucchiai di zucchero 120 ml di acqua freddissima Preparazione Unire tutti glie con uno sbattitore con le fruste frullare finché non diventa una spuma, ci vorranno circa cinque minuti. Poi servire in coppette e se vi avanza potete mettere in freezer, non ghiaccia. In frigo si smonta però basta rimontare di nuovo… E buonissima Ricetta di Assunta Cau

