Calcio | Copa Libertadores | Copa Sudamericana e Recopa Sudamericana su DAZN fino al 2022

(Di martedì 2 luglio 2019), il primo servizio internazionale di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport, ha annunciato oggi il rinnovo dei diritti esclusivi per l’Italia di CONMEBOL, CONMEBOLe CONMEBOL Redal 2019 al. A partire dagli ottavi di finale, la piattaforma di streaming trasmetterà i migliori match della fase a eliminazione diretta delle due competizioni sudamericane più importanti a livello di club. Laripartirà nella notte tra il 23 e il 24 luglio mentre lariprenderà già dal 10 luglio. Seguie Rein diretta streaming suPer la prima volta nella storia, in questa edizione, le finali dei tornei si disputeranno in gara singola in campo neutro: l’epilogo dellasi svolgerà il 9 novembre all’Estadio General Pablo Rojas di Asunción ...

