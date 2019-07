Bolzano | “stupro su una 15enne” ma si era inventata tutto Ai pm ammette | “Volevo

ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2019) Aveva detto di essere stata violentata mentre percorreva una pista ciclabile a, lungo l’Isarco, per tornare da scuola. I giornali scrissero che la polizia seguiva la pista delle confraternite nigeriane. In piazza erano stati organizzati sit-in e manifestazioni, naturalmente con la partecipazione di alcune forze politiche. Ma la 15enne, presunta vittima, non è mai stata stuprata: si è, lo ha fatto per attirare le attenzioni del fidanzato. Lo fa sapere la Procura del capoluogo altoatesino che in questi giorni ha concluso le indagini preliminari. Nel corso degli accertamenti – si legge in una nota – la ragazza ha spontaneamente dichiarato al pm e alla psicologa consulente che si è trattato di una dichiarazione non veritiera senza però valutare la dimensione che la vicenda avrebbe potuto assumere. “Le dichiarazioni della ragazza minorenne ...

