Amazon Alexa consente di eliminare le conversazioni registrate in automatico | anche a voce

Tripit è ora integrato con Google Assistant e Amazon Alexa - che arriva sulle Android TV : Tripit integra ora il supporto a Google Assistant e Amazon Alexa. L'assistente di Amazon arriva anche su Android TV, a partire dai modelli Sony Bravia. L'articolo Tripit è ora integrato con Google Assistant e Amazon Alexa, che arriva sulle Android TV proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi lancia un ammazza zanzare da 20 euro che funziona con Google Home e Amazon Alexa : Xioami ha già lanciato sul mercato un paio di dispositivi ammazza zanzare e nelle scorse ore il produttore asiatico ha annunciato un nuovo modello della serie Yeelight L'articolo Xiaomi lancia un ammazza zanzare da 20 euro che funziona con Google Home e Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Promozione Amazon Smart Home : sconto del 30% sulla domotica per i clienti Alexa : Se hai già acquistato un prodotto Alexa, Amazon ti offre il 30% di sconto su un’interessante selezione di prodotti...

LG porta Google Assistant e Amazon Alexa sui suoi nuovi elettrodomestici : LG Electronics ha presentato i nuovi frigoriferi combinati e lavatrici AI DD con compatibilità con gli assistenti virtuali Amazon Alexa e Google Assistant. L'articolo LG porta Google Assistant e Amazon Alexa sui suoi nuovi elettrodomestici proviene da TuttoAndroid.

Quale Amazon Alexa comprare : Sono passati ormai molti mesi da quando Amazon, il noto colosso americano dell’e-commerce, ha introdotto sul mercato italiano i suoi primi dispositivi Amazon Echo. Reduce dal grande successo iniziale, la famiglia di assistenti vocali Amazon leggi di più...

Amazon svolta sulla privacy con Alexa : ora è possibile eliminare le frasi appena dette : In attesa di Amazon Echo Show 5, che sarà disponibile all’acquisto solo nei prossimi giorni, la società ha appena annunciato alcune importanti novità che potrebbero contribuire alla tutela della privacy degli utenti che utilizzano i prodotti con Alexa. “Alexa, elimina quello che ho appena detto“: è questa la frase che consentirà agli utente di eliminare […] L'articolo Amazon svolta sulla privacy con Alexa: ora è ...

Privacy - brevetto Amazon per far ascoltare gli Echo senza dire la parola Alexa : Gli altoparlanti digitali potrebbero ricevere gli ordini anche prima di sentire il comando di attivazione. Il comando "Alexa" si potrebber promunciare anche in mezzo o al termine della frase per una conversazione naturale. Ma vuol dire che verremo ascoltati anche senza avviare...

Dispositivi Huawei - Prodotti Smart e Cuffie con Alexa nelle Promozioni Amazon di questa Settimana! : In questo articolo in continuo aggiornamento potrete trovare tutte le Promozioni e le offerte Amazon della settimana nel mondo dell’informatica, l’elettronica, il gaming e la tecnologia in generale. Tutte le Promozioni hanno una durata specifica leggi di più...

Amazon Alexa potrà parlare in dialetto e dialogare con naturalezza : Amazon Alexa migliorerà con l'obiettivo di riuscire a comprendere e dialogare con gli utenti anche in dialetto: ecco le parole di Prem Natarajan, vice presidente di Amazon per l'Intelligenza Artificiale e lo sviluppo del linguaggio dell'assistente. L'articolo Amazon Alexa potrà parlare in dialetto e dialogare con naturalezza proviene da TuttoAndroid.

