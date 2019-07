Alessandro Bellati in radio dal 28 Giugno con il singolo “Eremiti sociali”

allmusicnews

(Di martedì 2 luglio 2019)indal 28con ilè il nuovodel Cantautore, title track del suo terzo album di Canzoni d’Autore, uscito Venerdì 10 maggio 2019 (disponibile su iTunes e su Spotify). Il brano(edizioni Riserva Sonora/Materiali Musicali/Latlantide), è una fotografia sulla quotidianità, all’interno della qualeauspica l’uso cosciente dei social, evidenziando la bellezza di potersi incontrare e guardarsi negli occhi. “Però incontrandoti mi agito e sento che sto bene insieme a te. Così abbracciandoti mi illumino e penso che toccarsi sia l’inizio di una lunga storia..” Lo spirito ironico e mai banale che contraddistingue le canzoni del Cantautore piemontese innesca spunti di riflessione sulla vita quotidiana inserita all’interno di uno ...

