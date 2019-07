Un medio gamma col pennino l’LG Stylo 5 | prezzo invitante

optimaitalia

(Di lunedì 1 luglio 2019) Vi stuzzica l'idea di uno smartphone col, ma non intendete spendere troppi soldi per acquistarne uno? Come riportato da 'PhoneArena.com', la risposta arriva dagli USA, dove è stato appena ufficializzato LG5. Il dispositivo richiama un po' quella che è la feature killer dei dispositivi della serie Note di Samsung, la penna smart che interagisce con funzioni specifiche, appositamente studiate per esaltare la produttività. LG5 può essere, per adesso, acquistato solo negli Stati Uniti, tramite il vettore locale 'Cricket Wireless', allancio di 229.99 dollari (o con piano ricaricabile da 30 dollari/mese). Il dispositivo dovrebbe essere reso disponibile anche per altri mercati, anche se ancora mancano notizie ufficiali a riguardo. LG5 monta uno schermo da 6.2 pollici con risoluzione FullHD+, ed è spinto da un processore octa-core, in accoppiata ...

