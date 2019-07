ULTIM’ORA – Il Mattino | “James Rodriguez a Capri con ADL e Mendes | per firmare il

forzazzurri

(Di lunedì 1 luglio 2019) Jamesincontro con De Laurentiis per la firma L’edizione on line de Il, riporta una clamorosa notizia su. Aè in atto un incontro tra Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli, Andrea Chiavelli, il calciatore Jamese il suo procuratore Jorge. Il colombiano è sull’isola peril contratto che lo legherà al Napoli. Il contratto Uno stipendio da 6.5 milioni di euro all’anno per cinque stagioni. Queste le cifre che legheranno il trequartista colombiano al club azzurro. Negli ultimi giorni si era parlato anche di un interessamento dell’Atletico Madrid che però non aveva ancora formulato alcuna offerta al Real. Il Napoli è rimasto sempre in vantaggio nella trattativa ed ora il club azzurro sembra proprio in procinto di chiudere l’affare nella splendida isola di. Leggi anche Da ...

