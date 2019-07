Ue | ancora non c’è un accordo sulle nomine | si tratta a oltranza Conte | “Non escludo che

Icardi ancora problemi con l’Inter. L’argentino non vuole essere ceduto : Icardi continua a creare problemi in casa Inter. Antonio Conte, appena arrivato aveva detto di non volere l’argentino e quindi si era mosso il mercato in uscita per lui. I neroazzurri lo avrebbero proposto al Manchester United in uno scambio per Lukaku, ma, a quanto scrive Repubblica, se la trattativa era già difficile di suo, adesso è completamente saltata perché l’attaccante argentino non ha intenzione di trasferirsi in Premier. ...

Nomine Ue - non c’è ancora l’accordo. Paesi divisi su Timmermans - rispunta la Vestager : BRUXELLES – I Ventotto sonto tornati a riunirsi a Bruxelles nel tentativo di nominare nuovi vertici comunitari, a cominciare dal presidente della Commissione europea. La situazione...

Sony non teme Google Stadia : console come PS5 sono ancora necessarie : Nonostante l'arrivo di servizi come Google Stadia e Project XCloud di Microsoft, secondo Sony il mondo non è ancora pronto per il cloud gaming e per questo motivo console come PS5 la faranno ancora da padrone durante il prossimo ciclo generazionale.In sostanza questo è il pensiero emerso durante l'ultimo meeting aziendale del colosso nipponico, come riportato sulle pagine del Wall Street Journal. Secondo il CEO Kenichiro Yoshida allo stato ...

Strage di Viareggio - 10 anni dopo – “Può accadere ancora. Per la sicurezza si deve spendere e non vogliono” : “Ancora in questi dieci anni non ho avuto il tempo di piangere mia figlia in pace perché siamo sempre per strada o nelle aule di tribunale, ma serve per il futuro. Perché quello che è successo a Viareggio ancora può accadere“. Dieci anni fa, nella notte tra il 29 e il 30 giugno 2009, Viareggio fu dilaniata dal fuoco sprigionato da una cisterna di gpl di un treno merci – il 50325, diretto in Campania – che stava ...

De Laurentiis : “Albiol voleva andare via da due anni - non potevamo trattenerlo ancora“ : Il presidente del Napoli De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss di tutto ed anche dell’addio di Albiol e alla domanda perché ha risposto: “Abbiamo accettato la sua richiesta perché glielo dovevamo. Negli ultimi due anni voleva andare via e l’abbiamo convinto a restare. Adesso non potevamo. Albiol, ti dico grazie, salutami la tua famiglia, so che per te sono stati anni importanti. Sono contento del tuo ritorno in patria. Abbiamo ...

MotoGp - Petrucci non si accontenta : “contento della prestazione - ma c’è molto lavoro ancora da fare” : Il ternano ha chiuso al terzo posto la seconda sessione di libere, un risultato accolto con il sorriso in vista delle qualifiche di domani Giornata positiva per la Ducati ad Assen, sia Petrucci che Dovizioso hanno lavorato sul passo in vista della gara di domenica, provando diverse opzioni di pneumatici ed effettuando, con riscontri positivi, ulteriori valutazioni sugli aggiornamenti già portati in pista nei test post-gara a ...

MotoGp – ancora Vinales e Quartararo davanti nelle FP2 di Assen : Iannone meglio di Marquez - migliora Valentino Rossi [TEMPI] : Maverick Vinales davanti a tutti nelle FP2 di Assen: dietro di lui Quartararo e le due Ducati. Iannone fa meglio di Marquez, Valentino Rossi rientra fra i migliori 10 Dopo le FP1 dominate dalla Yamaha, con Quartararo e Vinales davanti a tutti, ma con la caduta di Jorge Lorenzo ad ‘oscurare’ il risultato della pista, nel pomeriggio si sono svolte le FP2 del Gp d’Olanda. Il risultato finale continua a sorridere ai piloti ...

Materazzi e Mourinho ancora insieme : “sì ma non ora…” : L’Inter si prepara ad essere protagonista con Antonio Conte in panchina, è la certezza di Marco Materazzi che parla anche dello splendido rapporto con l’allenatore Josè Mourinho, interessanti indicazioni da parte dell’ex difensore della Nazionale in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Materazzi, sono giusto 13 anni dall’espulsione contro l’Australia in quell’ottavo del Mondiale poi deciso da Totti ...

Un mese dopo - il Movimento 5 stelle non ha ancora trovato alleati in Europa : Foto di Antonio Masiello/Getty Images) A un mese esatto dalla tornata elettorale con cui ha portato a Bruxelles una pattuglia di 14 eurodeputati – deludendo le aspettative e perdendo il primato di primo partito d’Italia – il Movimento 5 stelle non ha ancora aderito ad alcun gruppo politico nel Parlamento europeo. Non è la prima volta che il partito guidato da Luigi Di Maio si dimostra inadatto a costruire una rete di alleanze; anzi, ...

Caldo senza precedenti sull’Italia : “è allarme - siamo in piena emergenza climatica e c’è ancora chi non lo capisce” : “L’ondata di Caldo improvviso che stiamo vivendo in questi giorni mette in evidenza quanto sosteniamo ormai da anni: l’Italia e’ il Paese che più degli altri paga il prezzo di politiche scellerate sulle questioni ambientali“. E’ quanto sostengono, in una nota, Elena Grandi co-portavoce dei verdi e Angelo Bonelli, coordinatore dell’esecutivo dei Verdi, esponenti di Europa Verde, che ribadiscono la ...

Paola Perego - Non Disturbare non va in onda e slitta ancora : l’annuncio : Non Disturbare: Il programma di Paola Perego slitta ancora e cambia giorno di messa in onda Non Disturbare, programma ideato e condotto da Paola Perego, non andrà in onda venerdì 28 giugno come precedentemente comunicato. Il debutto della seconda edizione slitta ancora e la trasmissione di interviste intime passa dalla seconda serata del venerdì a […] L'articolo Paola Perego, Non Disturbare non va in onda e slitta ancora: l’annuncio ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 - Valentina Giacinti : “Stiamo vivendo un momento magico e non sto ancora realizzando quello che stiamo facendo” : L’Italia è tra le prime otto Nazionali ai Mondiali di Calcio femminile, e se non fosse per la presenza degli USA nei quarti sembrerebbe di assistere ad un Europeo. Proprio l’eventuale vittoria degli Stati Uniti nel prossimo turno però potrebbe trasformare Italia-Olanda non solo in una sfida per un posto in semifinale, ma anche in un vero e proprio spareggio per l’accesso alle prossime Olimpiadi. Sabato infatti andrà in scena il ...

Non Disturbare - la seconda edizione slitta ancora : partenza fissata al 2 luglio : slitta ancora il debutto della seconda stagione di Non Disturbare, il programma notturno di Paola Perego. La prima puntata era inizialmente prevista per venerdì 21 giugno 2019, subito dopo i Seat Music Awards Again 2019, ma la morte di Franco Zeffirelli aveva portato Rai1 a decidere di omaggiare il regista trasmettendo La Traviata in diretta dall'Arena di Verona. Questo aveva portato al conseguente spostamento di Non Disturbare, poi spostato ...

Gennaro Lillio e Francesca De André non si sono ancora detti ‘Ti amo’ : Gennaro Lillio non ha ancora detto ‘Ti amo’ a Francesca: “Le parole sono importanti” La storia d’amore tra Francesca De André e Gennaro Lillio procede a gonfie vele nonostante le malelingue che li vorrebbero interessati l’una all’altro solo il tempo di un’estate di passione e di gossip. D’altronde si sa che è proprio quando i riflettori calano che si vede la durata di un rapporto. Recarsi a ...