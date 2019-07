Raffaella Mennoia su Giulia e Manuel svela | “Sono responsabile…”

U&D : Raffaella Mennoia invita in studio la Nasti e la Cavaglià per delle spiegazioni : A solo un mese da quando il dating show di Mediaset, Uomini e Donne, è terminato, le coppie che si sono formate grazie al programma di Maria De Filippi, ad eccezione di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, si sono lasciate. Le relazioni tra le due coppie Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, e Angela Nasti e Alessio Campoli si sono concluse prima del previsto. I fan adesso però si stanno chiedendo quali sono le vere motivazioni per cui le due coppie ...

Giulia Cavaglia e Manuel Galiano si sono lasciati - Raffaella Mennoia : “Tornino a ‘UeD’ a spiegare” : Dopo la fine della relazione tra Angela Nasti e Alessio Campoli, giunge al capolinea anche la storia tra Manuel Galiano e Giulia Cavaglia. Raffaella Mennoia, autrice di 'Uomini e Donne', ha rivolto un appello a troniste e corteggiatori. Li ha invitati a recarsi in studio a settembre per avere un confronto.Continua a leggere

Raffaella Mennoia commenta il botta e risposta tra 'Cechu' e Giulia De Lellis : Giulia De Lellis e Andrea Iannone da quando sono usciti allo scoperto sono una delle coppie più chiacchierate dell'estate. Come spesso accade per le coppie vip, i diretti interessati vengono colpiti da critiche positive e negative. Nel caso di Giulia e Andrea, mentre i fan sono al settimo cielo, Cecilia Rodriguez non sembra gradire la nuova relazione del suo ex cognato. In occasione del Pitti Uomo di Firenze, la sorellina di Belen aveva deciso ...

Caso Cecilia Rodriguez – Giulia De Lellis - Raffaella Mennoia : “Usa l’ironia solo chi è all’altezza” : Raffaella Mennoia difende Giulia De Lellis dopo le frasi pronunciate da Cecilia Rodriguez sul suo conto, in riferimento alla relazione con Andrea Iannone. “Sono alti un metro e una banana” aveva detto la sorella di Belén. L’autrice di Uomini e Donne replica: “l’ironia è l’ipotenusa del lato intelligente di una persona. Di base, ce l’ha solo chi è all’altezza”.Continua a leggere

De Lellis e Cecilia - botta e risposta : interviene Raffaella Mennoia : Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez, botta e risposta: interviene Raffaella Mennoia, questione di ‘altezza’ Negli ultimi giorni Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis si sono punzecchiate. Tutto è iniziato dopo un’intervista rilasciata dall’argentina al settimanale Chi. La modella è stata incalzata sulla tresca amorosa sbocciata tra l’influencer e il pilota di Vasto, che lei […] L'articolo De Lellis e Cecilia, ...

Raffaella Mennoia - frecciata a Barbara D'Urso : 'Vantarsi degli ascolti è volgare' : I giornali hanno parlato di una serie di contrasti tra Maria De Filippi e Barbara D'Urso e, nel corso di questi giorni sono arrivate le dichiarazioni rilasciate dall'autrice della moglie di Maurizio Costanzo. Sembrerebbe esserci una sorta di maretta tra le due presentatrici e la conferma arriva grazie alle parole di Raffaella Mennoia. Quest'ultima nel corso di un'intervista recente ha fatto un chiaro riferimento alla conduttrice napoletana. Le ...

Temptation Island - Raffaella Mennoia : frecciatina a Barbara d’Urso? : Barbara d’Urso: la Mennoia dopo il successo di Temptation Island le lancia una frecciata? Ieri è andata in onda la prima puntata di Temptation Island, ed è stato un trionfo. Difatti è stato il debutto più alto in share, segnando oltre il 22% di share. E ovviamente poco fa l’autrice del reality, Raffaella Mennoia, ha colto la palla al balzo per ringraziare tutti sui social, asserendo: “Sono usciti i dati di ascolto, grazie! Non ...

Raffaella Mennoia a Temptation Island : frecciatina a Barbara d’Urso : Ascolti tv Temptation Island 2019: la frecciatina di Raffaella Mennoia a Barbara d’Urso Temptation Island è ripartito col botto: il programma prodotto da Maria De Filippi è stato il più seguito della serata di lunedì 24 giugno, toccando punte del 40% di share. Un risultato grandioso che ha spinto l’autrice della trasmissione, Raffaella Mennoia, a […] L'articolo Raffaella Mennoia a Temptation Island: frecciatina a Barbara ...

Uomini e Donne : Pamela Prati sul trono? Parla Raffaella Mennoia : La nota autrice del dating show fa chiarezza sulle ultime indiscrezioni riguardanti la showgirl sarda.

Pamela Prati tronista a Uomini e Donne! La verità di Raffaella Mennoia : Pamela Prati prossima tronista a Uomini e Donne. È l’indiscrezione che sta girando in queste ore su diverse testate di gossip, secondo cui la showgirl, dopo il polverone che si è sollevato per il caso Mark Caltagirone, avrebbe deciso di rimettersi in gioco con una nuova avventura in televisione. E, visto che ormai tra Verissimo e i programmi di Barbara D’Urso è di casa a Mediaset, quale migliore trasmissione se non quella in cui persone di tutte ...

Pamela Prati probabile tronista di Uomini e Donne : Raffaella Mennoia avrebbe smentito : Pamela Prati sarà davvero la prossima tronista di Uomini e Donne? È questa la domanda che si stanno ponendo i telespettatori negli ultimi giorni. L'indiscrezione è stata lanciata dal settimanale "Vero", secondo cui l'ex soubrette del Bagaglino sarebbe in cerca di un amore "in carne ed ossa" dopo aver scoperto e confessato che il presunto promesso sposo Mark Caltagirone non sarebbe mai esistito. Tuttavia, questo rumor sarebbe stato prontamente ...

Temptation Island anticipazioni - Raffaella Mennoia svela tentatore molto “particolare” : anticipazioni Temptation Island, le ultime news sulla nuova edizione Temptation Island è in partenza e le ultime anticipazioni fanno davvero ben sperare, visto che alcune parlano di coppie quasi sfasciate, altre di una coppia che si è lasciata dopo pochissimi giorni, e altre ancora di tentatori e tentatrici agguerriti e tra l’altro conosciutissimi: pensate soltanto […] L'articolo Temptation Island anticipazioni, Raffaella Mennoia ...

Raffaella Mennoia - prima foto social con il fidanzato Alessio Sakara : Alla fine è arrivata la prima foto social: Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, finora aveva tenuto lontano dai riflettori la sua storia con il campione di arti marziali Alessio Sakara, ma stavolta ha voluto fare un'eccezione pubblicando una storia Instagram.Fu nientemeno che la Sanguinaria a rivelare la loro relazione, in un'intervista a Fuorigioco de La Gazzetta dello Sport: “Alessio Sakara, che è vicino a Raffaella ...

Raffaella Mennoia e Alessio Sakara - foto e dedica a sorpresa su Instagram! : Raffaella Mennoia e Alessio Sakara fidanzati, la coppia diventa social e non si nasconde più Alessio Sakara e Raffaella Mennoia sono fidanzati da un paio di anni circa, ma solo negli ultimi tempi hanno deciso di rendere pubblica la loro relazione. Inizialmente infatti sono riusciti a mantenere segreto il loro amore, poi sono iniziato a […] L'articolo Raffaella Mennoia e Alessio Sakara, foto e dedica a sorpresa su Instagram! proviene da ...