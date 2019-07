Radiogiornale - : Paolo Giordano Non si smetterà mai di sottolineare quanto sia importante per la musica italiana un programma come Radio2 Social Club (RaiRadio2 dalle 10.35 alle 11.30 dal lunedì al venerdì). Dopo anni di «rodaggio», alla quarta edizione in versione quotidiana Luca Barbarossa e Andrea Perroni si sono confermati uno dei perni divulgativi della musica leggera. Lui per l'indiscutibile competenza musicale. L'altro per la verve che riesce a ...

Radiogiornale - : Paolo Giordano Come da rituale, è il momento dei cambiamenti di molti palinsesti radiofonici. Oggi dovrebbero essere annunciate le novità di Radio Mediaset. Per ora si sa soltanto che la coppia Alberto Davoli e Isabella Eleodori esordirà su Radio Montecarlo nella fascia dalle 13 alle 16 attualmente occupata da Roberta De Matthaeis. Arrivano da R101 e il loro posto dalle 9 alle 12 è stato affidato alla bravissima Silvia Notargiacomo. Ma, ...

Radiogiornale - : Paolo Giordano Commentare un talent show in tv non è facile: bisogna avere equilibrio, non parteggiare, non scavalcare i concorrenti, rispettare le dinamiche delle singole sfide. Commentarlo in radio è ancora più difficile perché non c'è il supporto visivo, che è un detonatore decisivo per amplificare l'attenzione del telespettatore. Però la neo coppia (radiofonica) Andrea Delogu e Stefano De Martino è riuscita a trovare un equilibrio e ...