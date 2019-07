Rackete non si è pentita Dalla Gdf manovra ostruttiva

ilgiornale

(Di lunedì 1 luglio 2019) Valentina Raffa La comandante ai domiciliari oggi o domani davanti al gip. L'Ong la difende. E lei non si scusa Ragusa - Non fa mea culpa per avere infranto le leggi italiane né per avere speronato la motovedetta della Guardia di finanza mentre attraccava al porto di Lampedusa. La violazione delle leggi per il comandante della Sea Watch 3, Carola, che ha fatto sbarcare 40 immigrati malgrado la mancata autorizzazione del governo italiano e disobbedendo all'alt impostoGuardia di finanza, è anzi un vanto, giustificato da motivi umanitari, mentre per il secondo reato, che le è costato l'accusa di tentato naufragio,si è scusata con i finanzieri «perché non era sua intenzione», ma ha precisato che non era un atto di «violenza» ma di «disobbedienza». E la portavoce della Ong, Giorgia Linardi, aggiunge: «La Guardia di finanza ha deciso di infilarsi nello ...

