calcioefinanza

(Di lunedì 1 luglio 2019) Psg maglia– Il Paris Saint-Germain e Nike hanno svelato la nuovahome per la. La, realizzata prevalentemente con i colori blu e rosso, è una rivisitazione moderna dello storico design legato al PSG. Come spiega la società in un comunicato, la«celebra le radici del club … L'articolo PSG,laper la

WACCOE : RT @CalcioFinanza: #PSG, presentata la divisa “home” per la stagione 2019/2020 - CalcioFinanza : #PSG, presentata la divisa “home” per la stagione 2019/2020 - IoNascoQui : CAPITOLO MILINKOVIC: TRA SMENTITE DI TARE E LAZIO E ASSICURAZIONI DI VEDIRIDICITA' DELL'INTERESSE DEL PSG PROVENIEN… -