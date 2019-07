Ounas potrebbe essere il vantaggio del Napoli sul Milan per Veretout

ilnapolista

(Di lunedì 1 luglio 2019) Concluso l’affare Manolas, ilpuò concentrarsi sugli altri obiettivi di mercato. Uno di questiJordan. La Gazzetta scrive che il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha in programma di incontrare sia ilche ilper discutere la cessione del centrocampista. Apiacciono entrambe le destinazioni, ma il problema è il prezzo stabilito dal club viola: 25 milioni. Né ilné ilsono disposti ad arrivare a questa cifra, perciò occorre aprire una trattativa. Ilha “un piccolo ma prezioso” scrive la Gazzetta. A Pradè e a Montella piace molto, checostituire la pedina mancante. Per l’algerino De Laurentiis chiede 12 milioni e una serie di bonus. Un accordo è possibile. L'articoloildel(sul) persembra ...

